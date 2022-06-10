Які фрази не варто говорити вашим близьким, які захищають Україну на фронті

Тобі страшно?

Страшно всім, хто бачив війну. Зайвий раз нагадувати військовому про його страхи - не найкращий спосіб підтримають його бойовий дух.

У нас є шанси перемогти?

Людина, яка захищає Україну, щиро вірить у перемогу і хоче відчути в тилу підтримку і мотивацію. Ця людина ризикує життям за нашу країну, за нас і будь - які фрази, які підривають цю впевненість - не найкращі.

Ми всі за тебе хвилюємося

Коли військовий це чує, у нього створюється враження, що він є основною причиною страхів і переживань в сім'ї. І це не найкраща мотивація, коли рідні переживають за тебе і постійно повинен переживати за них.

Навіщо ти туди пішов?

Свідомий вибір близької людини потрібно підтримувати, навіть якщо ви його не розумієте або не приймаєте. Не потрібно знецінювати такий серйозний крок. Кожен військовий зможе відповісти на таке питання, але краще його не ставити.

Давайте, наваляйте їм там

Коли військовий чує цю фразу Від людини, яка сама не воює, йому хочеться закликати цю людину самій піти та зробити це. Нічого приємного ця фраза не викликає. Людина воює, робить все можливе для захисту нас і нашої країни. Який сенс несе ця фраза? Вони й так прикладають багато зусиль.

Потрібно ж закінчувати цю війну

Всі це розуміють, і звичайно ж, коли військовий чує таку фразу, вона викликає у нього протиріччя: "а як же це ми не здогадалися, що вже пора закінчувати?"

Російська армія не вміє воювати

Військові не хочуть чути, що армія, проти якої ми воюємо, ні на що не придатні бомжі. Дуже популярний меседж, що росіяни випадково забрели на нашу територію і взагалі не вміють воювати.

Це знецінює внесок наших військових. Вони насправді протистоять сильному і численному ворогові та дуже добре справляються зі своїм завданням, за що їм величезна подяка. Не варто говорити, що вони воюють проти слабких.