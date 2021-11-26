Какие фото нельзя публиковать в соцсетях, чтобы не стать жертвой грабителей

Обычно, во время новогодних и рождественских праздников активизируются преступники, чтобы ограбить квартиры и дома. Все из-за того, что люди целыми семьями идут в гости и оставляют дом без присмотра.
Так, директор компании по продаже сигнализаций Энтони Нири рассказал, что перед тем, как выкладывать фотографии елки или дома в социальные сети нужно хорошо подумать. Об этом пишет Daily Mail.
Эксперт по безопасности говорит, все потому что такие фотографии могут дать ворам максимальное количество информации. Также он назвал, что именно нельзя поститься в сеть.
Фотографии елки
Несмотря на то, что хочется похвастаться красиво оформленным деревом, нужно воздержаться от общего плана новогодней елки. В частности, когда вы фотографируете комнату, то можете показать грабителям план своего дома. А это позволит им лучше ориентироваться в пространстве и ограбить вас.
Поэтому лучше фотографировать вблизи и убедиться, что не видно комнату в зеркальных игрушках.
Декорации на доме
По словам Энтони, лучший способ "пригласить" воров к себе домой - это выложить в сеть фото виду своего внешнего дома. Таким образом вы даете ему возможность осмотреть свой дом извне и подготовиться к проникновению.
Они могут узнать, где расположены двери и окна и как их можно взломать. Поэтому специалисты советуют фотографировать декор так, чтобы не давать грабителям лишней информации.
Фотографироваться в гостях
Опытные воры обычно заблаговременно следят в социальных сетях за владельцами выбранных домов. Все для того, чтобы узнать, кто пошел в гости и оставил дом без присмотра.
Поэтому, нельзя делиться своими планами на новогоднюю ночь в сети. Кроме того, не выкладывайте фото, на которых вы не дома. Сделайте это, когда вернетесь домой.
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