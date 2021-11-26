Які фото не можна публікувати в соцмережах, щоб не стати жертвою грабіжників

Зазвичай, під час новорічних та різдвяних свят активізовуються злочинці, щоб пограбувати квартири та будинки. Все через те, що люди цілими сім'ями йдуть у гості та залишають оселю без нагляду.
Так, директор компанії з продажу сигналізацій Ентоні Нірі розповів, що перед тим, як викладати фотографії ялинки чи будинку в соціальні мережі потрібно добре подумати. Про це пише Daily Mail.
Експерт з безпеки каже, все тому що такі фотографії можуть дати крадіям максимальну кількість інформації. Також він назвав, що саме не можна постити у мережу.
Фотографії ялинки
Попри те, що хочеться похизуватися красиво оформленим деревом, потрібно утриматися від загального плану новорічної ялинки. Зокрема, коли ви фотографуєте кімнату, то можете показати грабіжникам план своєї домівки. А це дозволить їм краще орієнтуватися в просторі та пограбувати вас.
Тому краще фотографувати зблизька та впевнитись, що не видно кімнату в дзеркальних іграшках.
Декорації на будинку
За словами Ентоні, найкращий спосіб "запросити" злодіїв до себе додому - це викласти у мережу фото вигляду свого зовнішнього будинку. Таким чином ви даєте злодію можливість оглянути свій дім ззовні і підготуватися до проникнення.
Вони можуть дізнатись, де розташовані двері та вікна і як їх можна зламати. Тому спеціалісти радять фотографувати декор так, щоб не давати грабіжникам зайвої інформації.
Фотографуватись в гостях
Досвідчені злодії зазвичай завчасно стежать у соціальних мережах за власниками обраних домівок. Все для того, щоб довідатися, хто пішов у гості й залишив оселю без нагляду.
Тому, не можна ділитися своїми планами на новорічну ніч у мережі. Окрім того, не викладайте фото, на яких ви не вдома. Зробіть це, коли повернетесь додому.
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