Які домашні засоби впораються з цвіллю і грибком на стінах: працюють не гірше хімії

Цвіль або грибок на стінах - це проблема, з якою стикаються багато людей у своїх будинках і квартирах. Найчастіше вони з'являються у ванній або туалеті, де є підвищена вологість. Часом стіни починають "цвісти" в кутових приміщеннях або старих будівлях.

Як позбутися від цієї напасті за допомогою звичайних домашніх засобів - читайте в матеріалі нижче.

Цвіль буває двох видів - чорна і синя. Обидві шкідливі для здоров'я людини та можуть викликати алергічну реакцію, кашель або проблеми зі сном.

Причини появи цвілі на стінах

Погане опалення або його відсутність

Слабка вентиляція

Підвищена вологість

Протікає дах

Дах не герметичний

Як прибрати цвіль і грибок зі стін

Зазвичай для боротьби з цвіллю і грибком використовують потужні хімічні засоби. Але вони коштують дуже дорого і після їх використання в приміщенні перебувати не можна кілька днів.

Але можна використовувати способи боротьби з цвіллю від наших бабусь - вони ефективні та дозволяють позбутися від проблеми за допомогою мінімальних витрат.

Оцет

Обробіть стіни скребком і видаліть цвіль. Використовуйте рукавички та респіратор. Потім налийте в пульверизатор оцет і нанесіть на стіни. Дайте постояти 10-15 хвилин, візьміть губку або серветку і протріть поверхню.

Перекис водню

Одягніть рукавички та респіратор. Обробіть поверхню скребком або щіткою. Розпиліть перекис водню по стіні та залиште на 10 хвилин. Потім протріть губкою.

Нашатирний спирт

Це засіб підійде для плям, які з'явилися вже давно. Одягніть рукавички та респіратор. Розбавте нашатирний спирт з водою у співвідношенні 1:1. Налийте воду в пульверизатор і нанесіть розчин на будь-яку поверхню - стіни, плитку. Залиште на 10-20 хвилин. Потім протріть все губкою і добре провітріть приміщення.

Сода

Розчиніть чайну ложку соди на склянку води. Якщо потрібно обробити велику поверхню - візьміть більше соди та води (на кожні 150 мл - 1 ч. ложка соди). Отриманим розчином помийте поверхню з цвіллю. Залиште все на 1 годину, а потім протріть вологою губкою або серветкою.