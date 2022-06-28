Какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома, а какие - нужно

Вишня

Специалисты говорят, что вишня у дома - хорошая примета. Ее издавна считают символом плодородия и достатка, оберегом для семьи. Деревце желательно сажать рядом с местом, где вы планируете организовать мангал, стол для летних посиделок с семьей и друзьями. Тогда дерево будет привлекать материальные блага.

Вишня (фото: pixabay)

Можжевельник

Это дерево считают одним из самых мощных для защищающих от приворота, сглаза, злых сил. Посадите растение возле дома, чтобы оно оберегало всю вашу семью. Но есть нюанс: дерево лучше сажать на заднем дворе, а не перед домом.

Можжевельник (фото: dobrodar)

Шиповник

Куст шиповника будет охранять благополучие семьи, у дома которой растет. Дикая роза привлекает любовь и укрепляет отношения в семье. Символика шиповника - любовь, страсть, крепкие семейные связи.

Шиповник (фото: pixabay)

Лиственница

Она нужна тем, кто часто испытывает беспричинные сомнения, страхи и беспокойства. Если ее посадить возле дома, лиственница помогает справиться с депрессией, меланхолией и другими психологическими проблемами.

Лиственница (фото: dobrodar)

Акация

Считается, что это дерево положительно влияет на продолжение рода. Причем "бороться" она может как с женским, так и с мужским бесплодием. Кроме этого, она снимает стресс и улучшает настроение.

Акация (фото: pixabay)

Груша

Плодовое дерево символизирует материнство и любовь, стабильность, долговечность. Ее точно необходимо сажать возле дома.

Груша (фото: pixabay)

Калина

Калина успокаивает нервную систему и помогает выздоравливать после болезней. Этот куст издавна сажают возле домов. Но имейте в виду, что ей нужно много влаги, а под прямым солнцем расти она не будет.

Калина (фото: pixabay)

Клен

Клен у дома поможет вам избавиться от негативной энергии, меньше ссориться с членами семьи. Он приносит долголетие, любовь и материальный достаток.

Клен (фото: pixabay)

Рябина

Рябина под окнами способна уберечь ваш дом и семью от злых сил, любой негативной энергии. Поговаривают, что женщинам старше 40 лет рябина может подарить вторую молодость.

Рябина (фото: pixabay)

Яблоня

Яблоню надо посадить под окнами спальни молодой девушки. Она дарит красоту, обаяние, веру в себя, удачу в любви и счастье в семейной жизни.

Яблоня (фото: pixabay)

Ель

В некоторых культурах ель считают "энергетическим вампиром", и говорят, что сажать это дерево возле дома нельзя. Но это не совсем так, ведь ель впитывает энергию в течение лета, а зимой делится ею. Поэтому ее рекомендуют сажать тем, кто испытывает зимой недостаток жизненной силы. Единственное, что сажать ее надо во дворе подальше от построек.

Ель (фото: dobrodar)

Дуб

Сажать на участке дуб - это очень плохая примета, которая предвещает смерть главы семьи. Аура этого дерева воспринимает только здоровых и сильных физически людей. Дуб издавна считался заступником воинов, но сажать его на своем участке не стоит.

Дуб (фото: pixabay)

Береза

Это дерево очень мощный защитник. Но расти она должна за оградой вашего дома, у калитки. Так она будет защищать дом от зла.

Береза (фото: pixabay)

Орех

Грецкий орех можно посадить на участке, но не возле дома и хозяйственных построек. Дело даже не в приметах, а в том, что его сильные корни могут повредить фундамент.

Орех (фото: pixabay)

Верба и осина

Это дерево, посаженное у дома, к болезни и смерти. Это же касается и осины. Считается, что эти деревья приносят горе.

Верба (фото: pixabay)

Тополь

Тополь также сажают подальше от дома. Он избавляет от негативной энергии, но находясь очень близко к жилью, может и навредить. Кроме того тополиный пух - не лучшее развлечение летом.

Тополь (фото: pixabay)

Сосна

Говорят, что сосна может отобрать у вас урожай и погубить все растения, которые будут расти неподалеку от нее. В остальном энергетика этого дерева достаточно положительная.

Сосна (фото: dobrodar)

Туя

Приметы говорят, что девушки не выйдут замуж, если на их дворе растет туя. Во многих культурах это дерево скорби и печали. С другой стороны, считается, что запах туи отгоняет злых духов.

Туя (фото: dobrodar)