Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Вишня

Спеціалісти кажуть, що вишня біля дому - гарна прикмета. Її здавна вважають символом родючості і достатку, оберегом для родини. Деревце бажано садити поруч з місцем, де ви плануєте організувати мангал, стіл для літніх посиденьок з родиною і друзями. Тоді дерево буде привертати матеріальні блага.

Вишня (фото: pixabay)

Ялівець

Це дерево вважають одним з найпотужніших для захищають від привороту, уроку, злих сил. Посадіть рослину біля дому, щоб вона оберігала всю вашу родину. Але є нюанс: дерево краще садити на задньому дворі, а не перед домом.

Ялівець (фото: dobrodar)

Шипшина

Кущ шипшини охоронятиме благополуччя сім’ї, біля дому якої зростає. Дика троянда привертає любов і зміцнює стосунки в родині. Символіка шипшини - любов, пристрасть, міцні сімейні зв’язки.

Шипшина (фото: pixabay)

Модрина

Вона потрібна тим, хто часто відчуває безпричинні сумніви, страхи і занепокоєння. Якщо її посадити біля дому, модрина допомагає впоратися з депресією, меланхолією й іншими психологічними проблемами.

Модрина (фото: dobrodar)

Акація

Вважається, що це дерево позитивно впливає на продовження роду. Причому "боротися" вона може як з жіночим, так і з чоловічим безпліддям. Крім цього, вона знімає стрес і покращує настрій.

Акація (фото: pixabay)

Груша

Плодове дерево символізує материнство і любов, стабільність, довговічність. Її точно необхідно садити біля дому.

Груша (фото: pixabay)

Калина

Калина заспокоює нервову систему і допомагає одужувати після хвороб. Цей кущ здавна садять біля будинків. Але майте на увазі, що їй потрібно багато вологи, а під прямим сонцем рости вона не буде.

Калина (фото: pixabay)

Клен

Клен біля дому допоможе вам позбутися негативної енергії, менше сваритися з членами родини. Він приносить довголіття, любов і матеріальний достаток.

Клен (фото: pixabay)

Горобина

Горобина під вікнами здатна вберегти ваш будинок і сім'ю від злих сил, будь-якої негативної енергії. Подейкують, що жінкам старше 40 років горобина може подарувати другу молодість.

Горобина (фото: pixabay)

Яблуня

Яблуню треба посадити під вікнами спальні молодої дівчини. Вона дарує красу, чарівність, віру в себе, удачу в любові і щастя в сімейному житті.

Яблуня (фото: pixabay)

Ялина

В деяких культурах ялину вважають "енергетичним вампіром", і кажуть, що садити це дерево біля будинку не можна. Але це не зовсім так, адже ялина вбирає енергію протягом літа, а взимку ділиться нею. Тому її рекомендують садити тим, хто відчуває взимку брак життєвої сили. Єдине, що садити її треба у дворі подалі від будівель.

Ялина (фото: dobrodar)

Дуб

Садити на ділянці дуб - це дуже погана прикмета, яка віщує смерть глави сім’ї. Аура цього дерева сприймає тільки здорових і сильних фізично людей. Дуб здавна вважався заступником воїнів, але садити його на своїй ділянці не варто.

Дуб (фото: pixabay)

Береза

Це дерево дуже потужний захисник. Але рости вона повинна за огорожею вашого дому, біля хвіртки. Так вона захищатиме дім від зла.

Береза (фото: pixabay)

Горіх

Волоський горіх можна посадити на ділянці, але не біля будинку і господарських будівель. Річ навіть не в прикметах, а в тому, що його сильне коріння може пошкодити фундамент.

Горіх (фото: pixabay)

Верба і осика

Це дерево, посаджене біля дому, до хвороби і смерті. Це ж стосується й осики. Вважається, що ці дерева приносять горе.

Верба (фото: pixabay)

Тополя

Тополю також садять подалі від будинку. Вона позбавляє від негативної енергії, але перебуваючи дуже близько до житла, може і нашкодити. Крім того тополиний пух - не найкраща розвага влітку.

Тополя (фото: pixabay)

Сосна

Кажуть, що сосна може відібрати у вас урожай і згубити всі рослини, які будуть рости неподалік від неї. В іншому енергетика цього дерева досить позитивна.

Сосна (фото: dobrodar)

Туя

Прикмети говорять, що дівчата не вийдуть заміж, якщо на їхньому подвір’ї росте туя. У багатьох культурах це дерево скорботи і печалі. З іншого боку, вважається, що запах туї відганяє злих духів.

Туя (фото: dobrodar)