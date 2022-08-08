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Какие черты присущи высокоинтеллектуальным людям. Проверьте себя

Фото: какие черты свойственны умным людям (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Высокоинтеллектуальные люди могут порой казаться чудаками, но это только для окружающих. Предлагаем вам проверить себя: может, привычка говорить с собой и любовь к котикам указывает на то, что вы умнее других?

Об этом рассказал американский писатель Алекс Ферман для сайта Quora.

"Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?"- это выражение приписывают Альберту Эйнштейну.

Умные люди не слишком любят общаться.

У них хорошее чувство юмора. Считается, что ю

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