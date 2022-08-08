Какие черты присущи высокоинтеллектуальным людям. Проверьте себя

Высокоинтеллектуальные люди могут порой казаться чудаками, но это только для окружающих. Предлагаем вам проверить себя: может, привычка говорить с собой и любовь к котикам указывает на то, что вы умнее других?
Об этом рассказал американский писатель Алекс Ферман для сайта Quora.
"Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?"- это выражение приписывают Альберту Эйнштейну.
Умные люди не слишком любят общаться.
У них хорошее чувство юмора. Считается, что ю
Ранее мы писали, что такое бодишейминг, газлайтинг, лукизм и еще 7 новых терминов, которые стоит знать каждому.
Также сообщалось, что женщины с такой особенностью внешности - самые одинокие.