Які риси притаманні високоінтелектуальним людям. Перевірте себе

Високоінтелектуальні люди можуть часом видаватися диваками, але це тільки для оточуючих. Пропонуємо вам перевірити себе: може, звичка говорити з собою і любов до котиків вказує на те, що ви розумніші за інших?
Про це розповів американський письменник Алекс Ферман для сайту Quora.
"Якщо безлад на столі означає безлад в голові, то що ж тоді означає порожній стіл?"- цей вислів приписують Альберту Ейнштейну.
Розумні люди не надто люблять спілкуватися.
У них хороше почуття гумору. Вважається, що г
Раніше ми писали, що таке бодішеймінг, газлайтинг, лукізм та ще 7 нових термінів, які варто знати кожному.
Також повідомлялося, що жінки з такою особливістю зовнішності - найсамотніші.