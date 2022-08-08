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Які риси притаманні високоінтелектуальним людям. Перевірте себе

Фото: Які риси властиві розумним людям (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Високоінтелектуальні люди можуть часом видаватися диваками, але це тільки для оточуючих. Пропонуємо вам перевірити себе: може, звичка говорити з собою і любов до котиків вказує на те, що ви розумніші за інших?

Про це розповів американський письменник Алекс Ферман для сайту Quora.

"Якщо безлад на столі означає безлад в голові, то що ж тоді означає порожній стіл?"- цей вислів приписують Альберту Ейнштейну.

Розумні люди не надто люблять спілкуватися.

У них хороше почуття гумору. Вважається, що г

Раніше ми писали, що таке бодішеймінг, газлайтинг, лукізм та ще 7 нових термінів, які варто знати кожному.

Також повідомлялося, що жінки з такою особливістю зовнішності - найсамотніші.

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