Вот какие бывают последствия частого употребления яичных желтков

Врачи уверены, что яичный белок и желток по-разному влияют на здоровье нашего организма. Если первый - отличный источник белка, то второй имеет более широкий спектр "влияния". Какие же могут быть положительные последствия употребления именно желтка?
Об этом пишет Eatthis.
Дело в том, что яичные желтки содержат фитохимический лютеин, который также придает желтку его оттенок.
Лютеин связан с предотвращением дегенерации желтого пятна - причиной потери зрения, которая может возникать с возрастом.
Оказывается, желток содержит почти половину белка во всем яйце.
Медики говорят, что целое яйцо богато почти 13% белка. Если вы едите одно очень большое яйцо, которое состоит из 7 граммов чистого белка, то 3 из них будут принадлежать яичному желтку.
Всем известно, что употребление белковой пищи помогает нам наращивать мышцы. Если вы тренируетесь, употребляйте целое яйцо.
Дело в том, что желток также содержит омега-3 жиры, которые способствуют здоровью сердца и снижают риск смерти от сердечных заболеваний.
Некоторые омега-3 жиры также могут быть связаны с потенциальным разрушением раковых клеток и могут помочь при артрите.
Яичный желток является одним из единственных источников витамина D, который помогает кальцию усваиваться. Это поддерживает здоровье ваших костей.
И детям, и взрослым важно получать достаточное количество этого питательного вещества, чтобы предотвратить риск заболевания костей.
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