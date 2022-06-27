Вот какие бывают последствия частого употребления яичных желтков

Врачи уверены, что яичный белок и желток по-разному влияют на здоровье нашего организма. Если первый - отличный источник белка, то второй имеет более широкий спектр "влияния". Какие же могут быть положительные последствия употребления именно желтка?

Об этом пишет Eatthis .

Желток может помочь здоровью глаз

Дело в том, что яичные желтки содержат фитохимический лютеин, который также придает желтку его оттенок.

Лютеин связан с предотвращением дегенерации желтого пятна - причиной потери зрения, которая может возникать с возрастом.

Желтки также дают белок для наращивания мышц

Оказывается, желток содержит почти половину белка во всем яйце.

Медики говорят, что целое яйцо богато почти 13% белка. Если вы едите одно очень большое яйцо, которое состоит из 7 граммов чистого белка, то 3 из них будут принадлежать яичному желтку.

Всем известно, что употребление белковой пищи помогает нам наращивать мышцы. Если вы тренируетесь, употребляйте целое яйцо.

Они могут помочь здоровью сердца

Дело в том, что желток также содержит омега-3 жиры, которые способствуют здоровью сердца и снижают риск смерти от сердечных заболеваний.

Некоторые омега-3 жиры также могут быть связаны с потенциальным разрушением раковых клеток и могут помочь при артрите.

Желтки могут помочь здоровью костей

Яичный желток является одним из единственных источников витамина D, который помогает кальцию усваиваться. Это поддерживает здоровье ваших костей.

И детям, и взрослым важно получать достаточное количество этого питательного вещества, чтобы предотвратить риск заболевания костей.