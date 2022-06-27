Ось які бувають наслідки частого вживання яєчних жовтків

Лікарі впевнені, що яєчний білок і жовток по-різному впливають на здоров'я нашого організму. Якщо перший - відмінне джерело білка, то другий має більш широкий спектр "впливу". Які ж можуть бути позитивні наслідки вживання саме жовтка?

Про це пише Eatthis .

Жовток може допомогти здоров'ю очей

Річ у тім, що яєчні жовтки містять фітохімічний лютеїн, який також надає жовтку його відтінок.

Лютеїн пов'язаний із запобіганням дегенерації жовтої плями - причиною втрати зору, яка може виникати з віком.

Жовтки також дають білок для нарощування м'язів

Виявляється, жовток містить майже половину білка у всьому яйці.

Медики кажуть, що ціле яйце багате майже 13% білка. Якщо ви їсте одне дуже велике яйце, яке складається з 7 грамів чистого білка, то 3 із них будуть належати яєчному жовтку.

Всім відомо, що вживання білкової їжі допомагає нам нарощувати м'язи. Якщо ви тренуєтесь, вживайте ціле яйце.

Вони можуть допомогти здоров'ю серця

Річ у тім, що жовток також містить омега-3 жири, які сприяють здоров'ю серця і знижують ризик смерті від серцевих захворювань.

Деякі омега-3 жири також можуть бути пов'язані з потенційним знищенням ракових клітин і можуть допомогти при артриті.

Жовтки можуть допомогти здоров'ю кісток

Яєчний жовток є одним з єдиних джерел вітаміну D, який допомагає кальцію засвоюватися. Це підтримує здоров’я ваших кісток.

І дітям, і дорослим важливо отримувати достатню кількість цієї поживної речовини, щоб запобігти ризику захворювання кісток.