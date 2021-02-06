Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства

В правительстве Украины дали прогноз об изменениях минимальной заработной платы граждан до 2024 года, а также представили видение о курсе гривны к доллару, как в оптимистических, так и в пессимистических оценках. Прогнозы составлены в рамках подготовки Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.
Предварительный макропрогноз получили журналисты "Экономической правды" от источников в Кабинете министров. Впрочем, как говорят в правительстве, замечания к документу будут минимальны.
В представленном прогнозе показаны данные, в том числе, по ожидаемым изменениям зарплаты и курса национальной валюты.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата составляет 6 тысяч гривен, а с учетом ожидаемого ее повышения до 6,5 тысячи гривен с 1 декабря 2021 года средневзвешенная минималка составит 6 042 гривны.
Далее она будет расти в среднем на 7-10% ежегодно, и, согласно данным Минэкономразвития, в 2024 году будет составлять 7 665 гривен.
Согласно прогнозам Минэкономразвития, к 2024 году ожидается постепенный рост стоимости доллара США до 28,8 гривны по оптимистическому сценарию и до 29,7 гривны по пессимистическому.
В худшем случае в конце 2024-го обменный курс пересечет отметку 30 грн/долл, в лучшем - не превысит 29,2 грн/долл.
Среднегодовой курс согласно прогнозам Минэкономразвития:
Поддержат гривну иностранные инвестиции. По оценкам Минэкономразвития, их прирост, в зависимости от сценария, в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году достигнет 5-5,5 млрд долл.
Ранее мы рассказывали, что в Украине с 1 февраля существенно увеличили важные выплаты, и объясняли, кому добавят и сколько.
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