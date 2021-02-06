Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства

В правительстве Украины дали прогноз об изменениях минимальной заработной платы граждан до 2024 года, а также представили видение о курсе гривны к доллару, как в оптимистических, так и в пессимистических оценках. Прогнозы составлены в рамках подготовки Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Предварительный макропрогноз получили журналисты "Экономической правды" от источников в Кабинете министров. Впрочем, как говорят в правительстве, замечания к документу будут минимальны.

В представленном прогнозе показаны данные, в том числе, по ожидаемым изменениям зарплаты и курса национальной валюты.

Какая будет минимальная зарплата

С 1 января 2021 года минимальная зарплата составляет 6 тысяч гривен, а с учетом ожидаемого ее повышения до 6,5 тысячи гривен с 1 декабря 2021 года средневзвешенная минималка составит 6 042 гривны.

Далее она будет расти в среднем на 7-10% ежегодно, и, согласно данным Минэкономразвития, в 2024 году будет составлять 7 665 гривен.

2021 год - 6042 гривны

2022 год - 6700 гривен

2023 год - 7176 гривен

2024 год - 7665 гривен

Каким будет курс гривны

Согласно прогнозам Минэкономразвития, к 2024 году ожидается постепенный рост стоимости доллара США до 28,8 гривны по оптимистическому сценарию и до 29,7 гривны по пессимистическому.

В худшем случае в конце 2024-го обменный курс пересечет отметку 30 грн/долл, в лучшем - не превысит 29,2 грн/долл.

Каким будет курс доллара до 2024 года

Среднегодовой курс согласно прогнозам Минэкономразвития:

2021 год - 28 гривен (оптимистический) или 28,3 гривны (пессимистический)

2022 год - 28,4 гривны (оптимистический) или 29,1 гривны (пессимистический)

2023 год - 28,6 гривны (оптимистический) или 29,6 гривны (пессимистический)

2024 год - 28,8 гривны (оптимистический) или 29,7 гривны (пессимистический).

Поддержат гривну иностранные инвестиции. По оценкам Минэкономразвития, их прирост, в зависимости от сценария, в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году достигнет 5-5,5 млрд долл.

Ранее мы рассказывали, что в Украине с 1 февраля существенно увеличили важные выплаты, и объясняли, кому добавят и сколько.

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