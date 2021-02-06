Які будуть зарплати в Україні та курс долара до 2024 року: прогноз уряду

В уряді України дали прогноз про зміни мінімальної заробітної плати громадян до 2024 року, а також представили бачення про курс гривні до долара, як в оптимістичних, так і в песимістичних оцінках. Прогнози складені в рамках підготовки Бюджетної декларації на 2022-2024 роки.

Попередній макропрогноз отримали журналісти "Економічної правди" від джерел у Кабінеті міністрів. Втім, як кажуть в уряді, зауваження до документа будуть мінімальні.

У представленому прогнозі показані дані, серед іншого, по очікуваних змінах зарплати та курсу національної валюти.

Яка буде мінімальна зарплата

З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата становить 6 тисяч гривень, а з урахуванням очікуваного її підвищення до 6,5 тисяч гривень з 1 грудня 2021 року середньозважена мінімалка складе 6 042 гривні.

Далі вона буде рости в середньому на 7-10% щорічно, і, згідно з даними Мінекономрозвитку, у 2024 році буде становити 7 665 гривень.

2021 рік - 6042 гривні

2022 рік - 6700 гривень

2023 рік - 7176 гривень

2024 рік - 7665 гривень

Яким буде курс гривні

Згідно з прогнозами Мінекономрозвитку, до 2024 році очікується поступове зростання вартості долара США до 28,8 гривні за оптимістичним сценарієм та до 29,7 гривні за песимістичним.

В гіршому випадку наприкінці 2024-го обмінний курс перетне позначку 30 грн/дол, в кращому - не перевищить 29,2 грн/дол.

Яким буде курс долара до 2024 року

Середньорічний курс згідно з прогнозами Мінекономрозвитку:

2021 рік - 28 гривень (оптимістичний) або 28,3 гривні (песимістичний)

2022 рік - 28,4 гривні (оптимістичний) або 29,1 гривні (песимістичний)

2023 рік - 28,6 гривні (оптимістичний) або 29,6 гривні (песимістичний)

2024 рік - 28,8 гривні (оптимістичний) або 29,7 гривні (песимістичний)

Підтримають гривню іноземні інвестиції. За оцінками Мінекономрозвитку, їхній приріст, залежно від сценарію, у 2021 році становитиме 0,5-2 млрд дол, а до 2024 року сягне 5-5,5 млрд дол.

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