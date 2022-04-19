Какие больницы работают в Киеве и кто может получить помощь

Медицинская система в Киеве работает во время войны в усиленном режиме.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
КНП "Киевский городской центр крови" с первых дней обеспечивает все заведения необходимыми компонентами крови.
Работает Киевский городской клинический онкологический центр, специалисты которого оказывают всю необходимую медицинскую помощь онкобольным. Также работает радиологическое отделение центра и лечение: проведение химио- и лучевой терапии.
Также в центре работает горячая линия для консультаций онкобольных пациентов и их родственников: (044) 365 07 62. Обращаться можно ежедневно с 10:00 до 13:00.
Шесть паллиативных отделений, в которых оказывают помощь неизлечимо больным:
В частности, это офтальмологические операции по замене хрусталиков, операции на сердце, замена суставов и другие.
Не прекращали работу столичные травмпункты, куда горожане могут обращаться в случае необходимости.
Работают медики и в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и в консультативно-диагностических центрах.
Здесь горожане могут получить медицинскую помощь у семейных врачей и узкопрофильных специалистов, независимо от того, подписана ли у вас декларация с врачом. Это очень важно для переселенцев из горячих точек Украины.
Также в столице работают и родильные дома.
Читайте также, как получить помощь при рождении ребенка во время войны.