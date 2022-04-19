Які лікарні працюють у Києві і хто може отримати допомогу

Медична система в Києві працює під час війни в посиленому режимі.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
КНП "Київський міський центр крові" з перших днів забезпечує всі заклади необхідними компонентами крові.
Працює Київський міський клінічний онкологічний центр, фахівці якого надають всю необхідну медичну допомогу онкохворим. Також працює радіологічне відділення Центру та лікування: проведення хіміо - та променевої терапії.
Також у Центрі працює гаряча лінія для консультацій онкохворих пацієнтів та їх родичів: (044) 365 07 62. Звертатися можна щодня з 10:00 до 13:00.
Шість паліативних відділень, в яких надають допомогу невиліковно хворим:
Зокрема, це офтальмологічні операції по заміні кришталиків, операції на серці, заміна суглобів та інші.
Не припиняли роботу столичні травмпункти, куди городяни можуть звертатися у разі потреби.
Працюють медики й в установах первинної медико-санітарної допомоги та в консультативно-діагностичних центрах.
Тут городяни можуть отримати медичну допомогу у сімейних лікарів і вузькопрофільних фахівців, незалежно від того, чи підписана у вас декларація з лікарем. Це дуже важливо для переселенців з гарячих точок України.
Також у столиці працюють і пологові будинки.
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