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Какие авто с пробегом выбирают украинцы и где дешевле. Разница - десятки тысяч

Фото: новый анализ рынка подержанных авто в Украине (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине стали чаще интересоваться покупкой автомобиля с пробегом, что объясняется действовавшим до 1 июля периодом нулевой растаможки. При этом в объявлениях о продаже стоимость машин может отличаться на десятки тысяч гривен в разных регионах.

Где предлагали купить подержанные авто дешевле, и какие иномарки пользуются сейчас особым спросом - читайте в материале Styler ниже.

В каких областях больше всего продавали авто с пробегом

Среди всех регионов Украины в первую пятерку по количеству предложений в интернете о продаже/покупке авто с пробегом в настоящее время входят Киевская, Днепропетровская, Одесская, Львовская и Ивано-Франковская области.

При этом до полномасштабного вторжения РФ и войны в этот топ-5 входила Запорожская область, свидетельствуют данные анализа OLX Авто.

Какие марки подержанных авто - в топе

В тройку самых популярных марок в этих регионах вошли Daewoo, Toyota и Volkswagen. При этом важно отметить, что большое количество предложений в той или иной области не означает, что и цены будут более доступными.

  • Так, одну из фаворитов на рынке, Daewoo Lanos 2007 года, дешевле всего можно было найти в апреле-июне во Львовской и Одесской областях.
  • Volkswagen Passat 2012 года в регионах с самым высоким уровнем продаж такой модели доступнее всего она была в Ивано-Франковской области.
  • Там же на Прикарпатье по самой бюджетной цене продавали и Toyota Camry 2008 года с пробегом.

Средняя стоимость авто с пробегом по регионам

Вот какие средние цены (в гривнах) предлагались на авто с пробегом по данным OLX Авто в период с апреля по июнь 2022 года в областях, где больше всего "торговали" машинами.

Какие типы машин пользуются наибольшим спросом

В течение действия нулевой растаможки в регионах с наибольшим количеством объявлений в интернете по покупке/продаже среди всех типов кузова авто фиксируется существенное повышение спроса на седаны.

В апреле-июне было достаточно много объявлений на такие авто в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, в Ивано-Франковской и Львовской областях количество объявлений с таким типом кузова увеличилось на 81,5% по сравнению с мирным временем. В этих регионах также вдвое чаще стали продавать хэтчбеки, универсалы и внедорожники.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему в Украине сейчас цены на подержанные автомобили начали снижаться.

А также перед этим мы публиковали советы водителям, как правильно искать авто с пробегом и где лучше покупать.

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Автомобильный рынок