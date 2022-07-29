В Украине подешевели бюджетные авто: актуальные цены

Средняя цена на подержанные автомобили в Украине начала снижаться. И причиной этому стало много факторов, в том числе и ввоз по льготной растаможке автомобилей из Европы.

Как сейчас изменились цены на автомобили и что нас ждет дальше, рассказали в Институте исследований авторынка.

Абсолютное большинство предложений продажи авто в Украине сегодня составляют машины стоимостью до 10 тысяч долларов. Похожая ситуация была и до полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако в феврале украинцы продавали автомобили в ценовом диапазоне от $1 до $2 тысяч, и от $5 до $6 тысяч. А уже в июне эту нишу плотно заняли машины от $3 до $5 тысяч.

Средняя цена б\у автомобиля упала в конце февраля до $7 тысяч, а после вторжения - до $6300. В марте - до $5700.

Нулевая растаможка привела к обвалу цен до $5500. В конце апреля самая низкая цена составила $5100.

Какие популярные марки авто упали в цене

Перечень самых популярных моделей за последние полгода почти не изменился. А вот цены на эти автомобили стали меняться.

Volkswagen Passat в апреле подешевел на 16,4%, а в июне еще на 1%. На рынке увеличилось количество этих машин, и конкуренция начала расти. Поэтому продавцы начали снижать цены, чтобы побыстрее продать машину.

Skoda Octavia в апреле подешевела на 14%, а вот в июне минимально подорожала – на 0,8%.

Volkswagen Golf в апреле подешевел на 13%, зато в июне его средняя цена стала выше на 4,8%.

Renault Megane, который в апреле подешевел почти на 20%, в июне снова немного подорожал - на 1,4%.

Эти марки машин являются лидерами по ввозу из Европы среди импортных подержанных автомобилей. Из-за отмены нулевой растаможки продавцы начали постепенно поднимать цены, так как привезти такую машину сейчас выйдет существенно дороже.

Лидер внутренних перепродаж Daеwoo Lanos в апреле подорожал на 2,5%. На самом деле сама машина не подорожала, но с рынка украинцы размели почти все предложения в вариантах "чтобы ехало". Цена оставшихся, соответственно, начала расти. В июне Lanos снова подешевел - на 15,2%.

Средняя цена подержанного автомобиля в июне зафиксирована на уровне $6424 и это на 14,1% ниже, чем в феврале.

Что будет с ценами на авто дальше?

Эксперты говорят, что прогнозы в условиях войны делать теперь непросто и во многом авторынок будет зависеть от курса валют, покупной способности граждан, налогов на импорт б/у машин, баланса спроса и предложений на рынке и приоритете покупателей.

С учетом всех факторов в Институте исследований рынка сделали такие выводы:

1. Повышение стоимости доллара повлечет за собой пропорциональное снижение покупательной способности населения. Это приведет к смещению фокуса покупателей на еще более дешевые автомобили - в диапазоне $3-4 тысяч.

2. Продолжится тактика "капельных продаж", когда отдельные собственники будут вынуждены под давлением обстоятельств снижать цены на свои машины.

3. Потребность в мобильности и недостаточная доступность общественного транспорта будет удерживать спрос на сверхбюджетные (от $1000 до $3000) и бюджетные автомобили ($3000-$6000) легковые с пробегом на высоком уровне, что будет удерживать от снижения цен.

4. В связи со снижением темпов импорта и одновременным ростом цен в странах ЕС, снижением уровня ставок на аукционах в США и увеличение расходов на доставку, легковые машины в цене от $7000 дешеветь не будут, а в группе от $10000 возможно даже подорожание.

5. На рынке может образоваться "застойный" кластер авто, которые потребляют много горючего. На них не будет спроса из-за проблем с бензином, а владельцы не будут торопиться их продавать по сниженным ценам - они зависнут на рынке.