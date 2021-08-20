Какие анализы женщинам нужно сдавать регулярно: 5 важных обследований

Главный принцип современной медицины – профилактика заболеваний и диагностика на ранних стадиях. Именно ежегодные профилактические осмотры помогают избежать серьезных проблем в будущем. Многие болезни долгое время о себе не заявляют, а симптомы появляются тогда, когда болезнь находиться уже в запущенном состоянии. Так бывает с эндокринными заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями, с раком шейки матки.

Какие анализы нужно сдавать обязательно:

1. С подросткового возраста ежегодно нужно проходить осмотр у гинеколога, и сдавать анализ на цитологию из шейки матки (ПАП-тест). Этот анализ помогает обнаружить рак на ранних стадиях, а также выявляет инфицирование папилломавирусом. После 40 лет такой анализ и осмотр у гинеколога нужно проходить дважды в год.

2. Проверка у маммолога. Ежегодно нужно проходить осмотр у маммолога, и делать обследование груди. Особенно важно это после +35 лет. Это поможет избежать рака груди и вовремя обнаружить доброкачественные образования в молочных железах. До 40 лет рекомендуется проходить УЗД груди, после 40 лет – маммографию.

3. Кровь на гормоны щитовидной железы. Этот анализ также должен входить в список с молодых лет. У взрослых женщин чаще возникают сбои в работе щитовидки, и чем раньше их обнаружить – тем больше вероятность их взять под контроль.

4. Биохимия крови на сахар и холестерин. Этот анализ покажет, есть ли в организме проблемы с обменом углеводов и риск развития диабета. Из-за повышения концентрации в крови холестерина могут откладываться холестериновые бляшки на стенках сосудов. Эти анализы стоит делать хотя бы раз в три года, а проверять сахар – раз в год.

5. Анализ крови на феретин – белок железа. Дефицит железа в организме может возникать в организме женщины из-за менструаций, беременности, изменений гормонального фона или диет. Обычный анализ крови не покажет начало железодефицитной анемии, а гемоглобин может быть в норме. Уровень феретина стоит держать под контролем.

Что еще нужно

Поддерживать календарь вакцинаций, так как от многих заболеваний есть прививки. Многие прививки не входят в обязательный календарь с детского возраста, но вы можете обсудить этот вопрос с семейным врачом.

Также женщинам периодически стоит проходить профилактический осмотр у дерматолога и проверять кожу. Она может быстро менять свое состояние из-за использования косметики, загара и других причин. Если заметили необычное изменение родинок – отправляйтесь к врачу немедленно.

Кроме того, стоит контролировать свое артериальное давление, вес и параметры тела. Резкое изменение важных цифр может сигнализировать о проблемах со здоровьем.