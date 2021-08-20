Які аналізи жінкам потрібно здавати регулярно: 5 важливих обстежень

Головний принцип сучасної медицини - профілактика захворювань і діагностика на ранніх стадіях. Саме щорічні профілактичні огляди допомагають уникнути серйозних проблем в майбутньому. Багато хвороб довгий час про себе не заявляють, а симптоми з'являються тоді, коли хвороба перебувати вже в занедбаному стані. Так буває з ендокринними захворюваннями, аутоімунними захворюваннями, з раком шийки матки.

Які аналізи потрібно здавати обов'язково:

1. З підліткового віку щорічно потрібно проходити огляд у гінеколога, і здавати аналіз на цитологію з шийки матки (ПАП-тест). Цей аналіз допомагає виявити рак на ранніх стадіях, а також виявляє інфікування папіломавірусом. Після 40 років такий аналіз і огляд у гінеколога потрібно проходити двічі на рік.

2. Перевірка у мамолога. Щорічно потрібно проходити огляд у мамолога, і робити обстеження грудей. Особливо важливо це після + 35 років. Це допоможе уникнути раку грудей і вчасно виявити доброякісні утворення в молочних залозах. До 40 років рекомендується проходити УЗД грудей, після 40 років – мамографію.

3. Кров на гормони щитоподібної залози. Цей аналіз також повинен входити в список з молодих років. У дорослих жінок частіше виникають збої в роботі щитовидки, і чим раніше їх виявити – тим більша ймовірність їх взяти під контроль.

4. Біохімія крові на цукор і холестерин. Цей аналіз покаже, чи є в організмі проблеми з обміном вуглеводів і ризик розвитку діабету. Через підвищення концентрації в крові холестерину можуть відкладатися холестеринові бляшки на стінках судин. Ці аналізи варто робити хоча б раз на три роки, а перевіряти цукор – раз на рік.

5. Аналіз крові на феретин - білок заліза. Дефіцит заліза в організмі може виникати в організмі жінки через менструації, вагітності, змін гормонального фону або дієт. Звичайний аналіз крові не покаже початок залізодефіцитної анемії, а гемоглобін може бути в нормі. Рівень феретину варто тримати під контролем.

Що ще потрібно

Підтримувати календар вакцинацій, оскільки від багатьох захворювань є щеплення. Багато щеплення не входять в обов'язковий календар з дитячого віку, але ви можете обговорити це питання з сімейним лікарем.

Також жінкам періодично варто проходити профілактичний огляд у дерматолога і перевіряти шкіру. Вона може швидко змінювати свій стан через використання косметики, засмаги та інших причин. Якщо помітили незвичайну зміну родимок - вирушайте до лікаря негайно.

Крім того, варто контролювати свій артеріальний тиск, вага і параметри тіла. Різка зміна важливих цифр може сигналізувати про проблеми зі здоров'ям.