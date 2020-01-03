Какие анализы в Украине должны делать бесплатно: полный список

Сдать целый ряд анализов в Украине можно абсолютно бесплатно. В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) напомнили, какие лабораторные обследования украинцы могут пройти безоплатно, и что для этого нужно.

При этом в понятие "бесплатно" входят также все необходимые для забора крови/мочи инструменты. Таким образом бежать в аптеку за перчатками и шприцем также не нужно. Всем этим должно обеспечить заведение первичной медицинской помощи.

Перечень бесплатных для украинцев анализов

анализ крови с лейкоцитарной формулой,

общий анализ мочи,

анализ глюкозы крови,

общий холестерин,

быстрый тест на беременность,

тест на тропонин (биомаркер различных сердечных заболеваний),

тест на ВИЧ,

анализ на вирусные гепатиты.

Приносить с собой или оплачивать пробирки, перчатки, спиртовые салфетки, вату, шприцы, контейнеры не нужно. Расходные материалы входят в стоимость услуг, которые оплачивает НСЗУ.

Как сдать бесплатный анализ

Экспресс-тесты на вирусы (ВИЧ, гепатиты), тропонины, беременность, глюкозу можно непосредственно во время приема (или в манипуляционном кабинете).

Для других анализов из списка у врача можно получить направление. После чего пациент имеет право обратиться в лабораторию учреждения или обратиться к поставщику этой услуги, с которым учреждение имеет договор. При этом такое учреждение может быть как частным, так и муниципальным.

Стоит отметить, что в Украине с 1 апреля 2020 года станут бесплатными инструментальные исследования для ранней диагностики раковых новообразований. На эти цели выделено около одного миллиарда гривен.