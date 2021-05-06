Украинцам рассказали, какая семья считается многодетной и назвали размер помощи
В Министерстве социальной политики рассказали, какая семья считается многодетной в Украине сегодня и какой размер пособия на ребенка выдает государство.
Так, согласно сообщению ведомства, многодетная семья - это та, в которой супруги находятся в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и больше детей.
Также сюда относятся отец или мать, который (которая) проживает вместе с тремя и больше детьми и самостоятельно их воспитывает.
В состав такой семьи включаются дети, которые учатся в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования, - до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.
Родителям и детям из многодетных семей выдаются соответствующие удостоверения.
Размер пособия составляет 1 700 грн на одного ребенка.
Кому предоставляется пособие на детей
Помощь на детей назначается одному из родителей ребенка, постоянно проживающие вместе с ребенком.
Получить такой вид помощи могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.
Какие условия назначения такой помощи и на какой период она предоставляется
Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, назначается на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.
В каких случаях может быть приостановлена выплата такой помощи
Выплата пособия на детей прекращается в случае:
- лишения получателя помощи родительских прав;
- нецелевого использования средств и необеспечения надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка;
- отобрании ребенка у получателя помощи без лишения его родительских прав;
- устройства ребенка на полное государственное содержание;
- зачисления ребенка на круглосуточное пребывание в интернат (пансион) учреждения общего среднего образования;
- пребывания получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;
- потери статуса многодетной семьи;
- представление получателем помощи заявления о прекращении выплаты помощи;
- смерти ребенка;
- смерти получателя помощи.
Напомним, правительство предлагает увеличить выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. грн впервые с 2014 года.