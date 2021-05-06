Українцям розповіли, яка сім'я вважається багатодітною і назвали розмір допомоги
У Міністерстві соціальної політики розповіли, яка сім'я вважається багатодітною в Україні сьогодні і який розмір допомоги на дитину видає держава.
Так, згідно з повідомленням відомства, багатодітна сім'я - це та, в якій чоловік і жінка знаходяться в зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей.
Також сюди належать батько чи мати, який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.
До складу такої сім’ї включаються діти, які навчаються у закладах середньої, професійної та вищої освіти, - до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення.
Розмір допомоги становить 1 700 гривень на одну дитину.
Кому надається допомога на дітей
Допомога на дітей призначається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.
Отримати такий вид допомоги можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні.
Які умови призначення такої допомоги і на який період вона надається
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно.
У яких випадках може бути припинена виплата такої допомоги
Виплата допомоги на дітей припиняється у разі:
- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
- нецільового використання коштів і незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення його батьківських прав;
- влаштування дитини на повне державне утримання;
- зарахування дитини на цілодобове перебування до інтернату (пансіону) закладу загальної середньої освіти;
- перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням суду;
- втрати статусу багатодітної сім’ї;
- подання отримувачем допомоги заяви про припинення виплати допомоги;
- смерті дитини;
- смерті отримувача допомоги.
Нагадаємо, уряд пропонує збільшити виплати у зв’язку з народженням дитини до 50 тис. грн уперше з 2014 року.