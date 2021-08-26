Яка риба небезпечна: ця інформація збереже вам здоров'я

Лосось вважається дуже корисним продуктом для людини. Це жирна риба, в якій багато жирних кислот омега-3 і корисних речовин.

Однак не весь лосось насправді корисний і потрібно знати, як відрізнити різні види лосося і не нашкодити своєму здоров'ю - читайте про це в матеріалі нижче.

Велика частина лосося в торгових точках - це риба, яка вирощена на спеціальних фермах, а не в дикій природі. Дикий лосось водиться в океанах, річках і озерах.

Але лосось дуже цінна риба і тому її стали вирощувати на спеціальних фермах. За останні два десятиліття кількість лосося збільшилася з 27 000 до 1 мільйона метричних тонн.

У природному середовищі існування лосось поїдає інші живі організми. На фермах лосося годують спеціальним обробленим, жирним і високо протеїновим кормом. Кількість дикого лосося у світі скоротилася майже вдвічі, а ось на фермах стали вирощувати велику і жирну рибу.

Поживний склад у таких риб істотно відрізняється. У фермерського лосося більше жиру, менше омега-3, набагато більше омега-6 і майже в три рази більше насичених жирів. І відповідно - більше калорій.

У дикого лосося більше мінералів, включаючи калій, цинк і залізо. Також більше полі насичених жирів, зокрема омега-3

Головні відмінності:

Колір. Дикий лосось харчується рачками, крилем - вони накопичують пігмент в тілі риби та надають їй оранжево-рожевий колір. У фермерського лосося є сіруватий відтінок. Однак останнім часом в корм фермерським лососям стали додавати барвник Е161 кантаксантин.

Смак. Смак, текстура і колір філе Тихоокеанського лосося істотно відрізняється від фермерського.

Антибіотики. На фермах садки для розведення переповнені рибою і є ризик передачі інфекцій. Щоб не допустити хвороби, фермери регулярно додають в корм риб антибіотики.

Гормон. Для прискорення зростання на фермах нерідко застосовують гормони росту. Через 3-4 місяці така риба досягає ваги в 5 кг, а дикий лосось виростає до такої ваги за рік.

Омега-3. У фермерського лосося омега - 3 менше, а ось жиру й омега-6 більше. Омега-6 ми й так достатньо отримуємо з їжею. А надлишок веде до запалень. У дикому лососі набагато більше корисного омега-3.

Екологія. Фермерські господарства виробляють багато відходів і забруднюють навколишнє середовище. 30% корму, в який входять добавки, антибіотики та гормони, залишаються не з'їденими та потрапляють в простір.

Небезпечні речовини. У фермерських лососях можуть бути важкі метали, біфеніди, діоксини та пестициди.

Як відрізнити якісний лосось