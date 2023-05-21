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"Какая разница на каком языке": в кофейне Черновцов разгорелся языковой скандал (видео)

Новина українською →
Черновцы, Воскресенье 21 мая 2023 21:40
"Какая разница на каком языке": в кофейне Черновцов разгорелся языковой скандал (видео) В Черновцах языковой скандал (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Черновцах в одном из кафе возникла стычка из-за русского языка, закончившаяся словесной перепалкой и откровениями посетителя о "российских регионах Харькове и Одессе".

Соответствующее видео сейчас распространяется по сети и собирает возмутительные комментарии.

"Мне 43, папа и мама русскоговорящие"

Посетитель возмутился тем, что бариста отказался обслуживать его, сказав, что "не понимает русский язык".

Мужчина аргументировал отказ переходить на украинский тем, что ему много лет, и мама и папа у него говорили по-русски.

"Какая разница на каком языке кто говорит, главное, чтобы не было противостояния в душе и сердце... Я родился в 79 году, так что мне теперь делать", - ссорился мужчина в спортивном костюме.

"Российские" Харьков и Одесса

Посетитель продолжал далее, рассказывая очень странные, особенно во время войны, вещи.

"А если вы родились в российском регионе. В Харькове, Одессе?" - не унимался посетитель, наговаривая заявлений на целую статью.

В комментариях возмущенные пользователи спрашивают, будет ли реакция силовиков:

  • Респект працівникам, а ця бидлота повинна негайно покинути Україну.
  • Чому "воно" тут?
  • М*скаль кончений... Цікаво яка буде реакція силовиків...
  • Через таких до нас в країну прийшов, "руцкій мір"...

Читайте также о деталях языкового скандала в школе Днепра.

Также мы писали, что в киевском кружке дети выступают под российские песни, а родителей все устраивает.

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