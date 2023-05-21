"Какая разница на каком языке": в кофейне Черновцов разгорелся языковой скандал (видео)
В Черновцах в одном из кафе возникла стычка из-за русского языка, закончившаяся словесной перепалкой и откровениями посетителя о "российских регионах Харькове и Одессе".
Соответствующее видео сейчас распространяется по сети и собирает возмутительные комментарии.
"Мне 43, папа и мама русскоговорящие"
Посетитель возмутился тем, что бариста отказался обслуживать его, сказав, что "не понимает русский язык".
Мужчина аргументировал отказ переходить на украинский тем, что ему много лет, и мама и папа у него говорили по-русски.
"Какая разница на каком языке кто говорит, главное, чтобы не было противостояния в душе и сердце... Я родился в 79 году, так что мне теперь делать", - ссорился мужчина в спортивном костюме.
"Российские" Харьков и Одесса
Посетитель продолжал далее, рассказывая очень странные, особенно во время войны, вещи.
"А если вы родились в российском регионе. В Харькове, Одессе?" - не унимался посетитель, наговаривая заявлений на целую статью.
В комментариях возмущенные пользователи спрашивают, будет ли реакция силовиков:
- Респект працівникам, а ця бидлота повинна негайно покинути Україну.
- Чому "воно" тут?
- М*скаль кончений... Цікаво яка буде реакція силовиків...
- Через таких до нас в країну прийшов, "руцкій мір"...
Читайте также о деталях языкового скандала в школе Днепра.
Также мы писали, что в киевском кружке дети выступают под российские песни, а родителей все устраивает.