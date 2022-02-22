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"Как высосать величие из пальца": росСМИ опозорились фейком о медальном зачете Олимпиады

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 13:42
"Как высосать величие из пальца": росСМИ опозорились фейком о медальном зачете Олимпиады Коллаж РБК-Украина: росСМИ опозорились из-за фейка об итогах Олимпиады-2022
Автор: Владимир Костырин

Российские СМИ опубликовали фейковые данные о медальном зачете зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, вызвав в сети волну возмущения и насмешек.

Так, в придуманном медийщиками рейтинге первое место внезапно "дали" России, хотя на самом деле лучшей стала сборная Норвегии.

Итоги зимней Олимпиады-2022

Таблица с настоящими данными об итогах Игр представлена на официальном сайте Олимпиады в Пекине.

Лидирующие места распределились так:

  1. Норвегия (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей, всего - 37),
  2. Германия (12 / 10 / 5 соответственно, всего - 27),
  3. Китай (9 / 4 / 2 соответственно, всего - 15),
  4. США (8 / 10 / 7 соответственно, всего - 25),
  5. Швеция (8 / 5 / 5 соответственно, всего - 18),
  6. Нидерланды
  7. Австрия
  8. Швейцария...
  9. команда ОРК, которую росСМИ почему-то в собственном подсчете подняли на самый верх...
  10. Франция.

&quot;Как высосать величие из пальца&quot;: росСМИ опозорились фейком о медальном зачете Олимпиады

Медальный зачет зимних Олимпийских игр 20222 в Пекине (фото: olympics.com/beijing-2022)

Что придумали росСМИ

Но вот в альтернативном видении представителей российского издания "Евроспорт" финальный медальный зачет - совсем иной. Там не только изменили официальное название команды российских спортсменов, но и неправдиво подняли их на самый верх таблицы.

Такая публикация вышла на Twitter "Евроспорт".

"Россия - первая в медальном зачете! Если учитывать четвертые места и "деревянные" медали, то мы обошли норвежцев!" - говорится в подписи.

&quot;Как высосать величие из пальца&quot;: росСМИ опозорились фейком о медальном зачете ОлимпиадыЛожная информация об итогах Игр-2022 в Пекине (фото: скрин twitter.com/Eurosport_RU)

Те самые "деревянные медали", которые указываются в фантастическом медальном зачете от представителей росСМИ, это спортсмены, занявшие четвертые места на Играх. По такой неожиданной системе подсчета российским олимпийцам вдруг "удалось" опередить команду из Норвегии.

Напомним также, что РФ из-за систематических нарушений антидопинговых правил была отстранена от участия в Олимпийских играх: ей нельзя на соревнованиях использовать название "Россия" (только аббревиатура сборной ОКР), запрещен показ национальной символики и флага, не может звучать гимн.

Реакция сети

Публикация фейковых итогов зимних Игр-2022 в Пекине вызвала у пользователей социальной сети возмущение, негодование и насмешки. Вот что пишут в комментах под постом:

  • Лол подсчет
  • Хватит глумиться. Самим не тошно?
  • В попугаях нормально получилось
  • А если еще деревянные сортиры в тайге учесть
  • Но если результаты Валиевой аннулируют, то станем вторыми, так что надо добавить еще пятые места, чтоб наверняка первыми остались
  • По-моему сев.корея выиграла чемпионат мира по футболу... тоже примерно так же!
  • Как высосать величие из пальца
  • Фейк! Не вводите в заблуждение себя и общественность. Россия не может быть на первом месте, потому что Россия вообще не участвовала в этой олимпиаде
  • А еще можно посчитать, что эстафета... Это не одна медаль, а 4. И получается у нас не 6 золота, а 12. Молодцы!
  • Может еще и по кол-ву болельщиков будем высчитывать?
  • Ото насчитали! Кстати, россия дисквалифицирована за допинг, а это медали спортсменов под нейтральным флагом
  • и те примудрились вляпаться в новый скандал с допингом
  • Страна, которой нет на олимпиаде, побеждает по медалям, которых нет на олимпиаде. Горжусь!

Напомним, что по итогам зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине Украина с одной серебряной медалью, которую завоевал фристайлист Александр Абраменко, замыкает топ-25 медального зачета среди 91 страны, которые принимали участие в соревнованиях. На прошлых Играх в Пхенчхане украинская сборная была 22-й.

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