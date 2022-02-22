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"Як висмоктати велич з пальця": росЗМІ зганьбилися фейком про медальний залік Олімпіади

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Вівторок 22 лютого 2022 13:42
"Як висмоктати велич з пальця": росЗМІ зганьбилися фейком про медальний залік Олімпіади Колаж РБК-Україна: росЗМІ зганьбилися через фейк про підсумки Олімпіади-2022
Автор: Володимир Костирін

Російські ЗМІ опублікували фейкові дані про медальний залік зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, викликавши в мережі хвилю обурення і насмішок.

Так, у вигаданому медійниками рейтингу перше місце раптово "дали" Росії, хоча насправді найкращою стала збірна Норвегії.

Підсумки зимової Олімпіади-2022

Таблиця зі справжніми даними про підсумки ігор представлена на офіційному сайті Олімпіади в Пекіні.

Лідируючі місця розподілилися так:

  1. Норвегія (16 золотих, 8 срібних, 13 бронзових медалей, всього - 37),
  2. Німеччина (12 / 10 / 5 відповідно, всього - 27),
  3. Китай (9 / 4 / 2 відповідно, всього - 15),
  4. США (8 / 10 / 7 відповідно, всього - 25),
  5. Швеція (8 / 5 / 5 відповідно, всього - 18),
  6. Нідерланди
  7. Австрія
  8. Швейцарія...
  9. команда ОРК, яку росЗМІ чомусь у власному підрахунку підняли на самий верх...
  10. Франція.

&quot;Як висмоктати велич з пальця&quot;: росЗМІ зганьбилися фейком про медальний залік Олімпіади

Медальний залік зимових Олімпійських ігор 20222 в Пекіні (фото :olympics.com/beijing-2022)

Що придумали росЗМІ

Але ось в альтернативному баченні представників російського видання "Євроспорт" фінальний медальний залік - зовсім інший. Там не тільки змінили офіційну назву команди російських спортсменів, а й неправдиво підняли їх на самий верх таблиці.

Така публікація вийшла на Twitter "Євроспорт".

"Росія - перша в медальному заліку! Якщо враховувати четверті місця і "дерев'яні" медалі, то ми обійшли норвежців!" - йдеться у підписі.

&quot;Як висмоктати велич з пальця&quot;: росЗМІ зганьбилися фейком про медальний залік ОлімпіадиНеправдива інформація про підсумки Ігор-2022 в Пекіні (фото: скрін twitter.com/Eurosport_RU)

Ті самі "дерев'яні медалі", які вказуються у фантастичному медальному заліку від представників росЗМІ, це спортсмени, які посіли четверті місця на Іграх. За такою несподіваною системою підрахунку російським олімпійцям раптом "вдалося" випередити команду з Норвегії.

Нагадаємо також, що РФ через систематичні порушення антидопінгових правил була відсторонена від участі в Олімпійських іграх: їй не можна на змаганнях використовувати назву "Росія" (тільки абревіатура збірної ОКР), заборонений показ національної символіки та прапора, не може звучати гімн.

Реакція мережі

Публікація фейкових підсумків зимових Ігор-2022 в Пекіні викликала у користувачів соціальної мережі обурення та глузування. Ось що пишуть в коментах під постом:

  • Лол підрахунок
  • Досить глумитися. Самим не нудно?
  • У папугах нормально вийшло
  • А якщо ще дерев'яні сортири в тайзі врахувати
  • Але якщо результати Валієвої анулюють, то станемо другими, так що треба додати ще п'яті місця, щоб напевно першими залишилися
  • По-моєму Північна Корея виграла Чемпіонат світу з футболу... теж приблизно так само!
  • Як висмоктати велич з пальця
  • Фейк! Не вводьте в оману себе і громадськість. Росія не може бути на першому місці, тому що Росія взагалі не брала участі в цій Олімпіаді
  • А ще можна порахувати, що естафета... Це не одна медаль, а 4. І виходить у нас не 6 золота, а 12. Молодці!
  • Може ще й за кількістю вболівальників будемо вираховувати?
  • Ото нарахували! До речі, Росія дискваліфікована за допінг, а це медалі спортсменів під нейтральним прапором
  • і ті примудрилися вляпатися в новий скандал з допінгом
  • Країна, якої немає на Олімпіаді, перемагає за медалями, яких немає на Олімпіаді. Пишаюся!

Нагадаємо, що за підсумками зимових Олімпійських ігор 2022 в Пекіні Україна з однією срібною медаллю, яку завоював фрістайліст Олександр Абраменко, замикає топ-25 медального заліку серед 91 країни, які брали участь у змаганнях. На минулих Іграх у Пхенчхані українська збірна була 22-ю.

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