"Как в СССР": в сети возник скандал из-за формы для украинских школьников (фото)

В сети вспыхнул скандал из-за украинской формы для школьников "как в СССР".

Об этом в группе "Родители SOS " рассказала Алла Заможская.

Так, пользователи считают, что фартук и другая одежда для детей, напоминает форму, которую носили во времена СССР. Многие считают, что ее нужно запретить.

Кроме того, некоторые предложили внести форму в перечень запрещенных символов.

"Мне просто интересно, что нужно сделать, чтобы это перестали делать вообще? Я вижу только один способ – внести эту форму в перечень запрещенных символов СССР", – написала Заможская.

Фото: в сети возник скандал из-за украинского языка (facebook.com/Алла зажиточная)

В комментариях пользователи поддерживают женщину и пишут, что форму нужно запретить.