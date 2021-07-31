"Как в СССР": в сети возник скандал из-за формы для украинских школьников (фото)
В сети вспыхнул скандал из-за украинской формы для школьников "как в СССР".
Об этом в группе "Родители SOS" рассказала Алла Заможская.
Так, пользователи считают, что фартук и другая одежда для детей, напоминает форму, которую носили во времена СССР. Многие считают, что ее нужно запретить.
Кроме того, некоторые предложили внести форму в перечень запрещенных символов.
"Мне просто интересно, что нужно сделать, чтобы это перестали делать вообще? Я вижу только один способ – внести эту форму в перечень запрещенных символов СССР", – написала Заможская.
Фото: в сети возник скандал из-за украинского языка (facebook.com/Алла зажиточная)
В комментариях пользователи поддерживают женщину и пишут, что форму нужно запретить.
- Предлагаю объявить вслух "героя", я бы с удовольствием ему отзыв написала;
- Поддерживаю идею внести в перечень запрещенных символов СССР;
- Родителям мозги вправлять, которые в это детей одевают;
- У каждого родителя есть выбор, что купить. Не нравится, не покупайте;
- Поддерживаю запрет как символ СССР. Но лучше не путать причину и следствие. Спрос управляет рынком. Запретить и воспитывать "мудрый народ";
- На их странице многие люди успели написать свое мнение по этому поводу, и они быстренько пост убрали, конечно. Жаль, что до сих пор есть еще такие люди, что вот это вот купят современным детям.
Ранее мы сообщали, что учителя в школах должны воспитывать школьников.
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