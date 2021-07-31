"Як в СРСР": у мережі виник скандал через форму для українських школярів (фото)
У мережі спалахнув скандал через українську форму для школярів "як в СРСР".
Про це у групі "Батьки SOS" розповіла Алла Заможська.
Так, користувачі вважають, що фартух та інший одяг для дітей, нагадує форму, яку носили за часів СРСР. Багато хто вважає, що її потрібно заборонити.
Окрім того, деякі запропонували внести форму до переліку заборонених символів.
"Мені просто цікаво, що потрібно зробити, щоб це перестали робити взагалі? Я бачу тільки один спосіб – внести цю форму до переліку заборонених символів СРСР", – написала Заможська.
Фото: у мережі виник скандал через українську мову (facebook.com/Алла Заможська)
У коментарях користувачі підтримують жінку та пишуть, що форму потрібно заборонити.
- Пропоную оголосити вголос "героя", я б з задоволенням йому відгук написала;
- Підтримую ідею внести в перелік заборонених символів СРСР;
- Батькам мізки вправляти, які в це дітей одягають;
- У кожного з батьків є вибір, що купити. Не подобається, не купуйте;
- Підтримую заборону як символ СРСР. Але краще не плутати причину і наслідок. Попит керує ринком. Заборонити та виховувати "мудрий народ";
- На їх сторінці багато людей встигли написати свою думку з цього приводу, і вони швиденько пост прибрали, звісно. Шкода, що дотепер є ще такі люди, що ось це от куплять сучасним дітям.
Раніше ми повідомляли, що вчителі у школах мають виховувати школярів.
Також Кабмін змушує вчителів вакцинуватися, інакше діти не підуть до школи.