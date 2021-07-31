"Як в СРСР": у мережі виник скандал через форму для українських школярів (фото)

У мережі спалахнув скандал через українську форму для школярів "як в СРСР".

Про це у групі "Батьки SOS " розповіла Алла Заможська.

Так, користувачі вважають, що фартух та інший одяг для дітей, нагадує форму, яку носили за часів СРСР. Багато хто вважає, що її потрібно заборонити.

Окрім того, деякі запропонували внести форму до переліку заборонених символів.

"Мені просто цікаво, що потрібно зробити, щоб це перестали робити взагалі? Я бачу тільки один спосіб – внести цю форму до переліку заборонених символів СРСР", – написала Заможська.

Фото: у мережі виник скандал через українську мову (facebook.com/Алла Заможська)

У коментарях користувачі підтримують жінку та пишуть, що форму потрібно заборонити.