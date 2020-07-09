Как при въезде в Украину можно досрочно завершить самоизоляцию: что нужно

Измерение температуры на контрольно-пропускном пункте (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Минздраве объяснили, кто досрочно может выйти из самоизоляции при въезде в Украину

В Украине граждане после возвращения из стран "красной зоны" обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию, а также установить в своем смартфоне мобильное приложение "Дій вдома". Но такая самоизоляция может быть прервана, если пройти ПЦР-тест на выявление коронавируса.

Об этом 9 июля заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге, говорится на Telegram-канале министерства.

Такое тестирование можно сделать по желанию в любой аккредитованной Центром общественного здоровья лаборатории.

В случае отрицательного теста самоизоляция прекращается. Так, при негативном результате тестирования лаборатория самостоятельно сообщает Центру общественного здоровья и уведомляет администрирование приложения, после чего приходит автоматическое сообщение об исключении из списка самоизоляции.

Перечень аккредитованных ЦОЗ лабораторий опубликован на сайте Центра.

"Для своевременного исключения из приложения "Дій вдома" по завершении самоизоляции важно указать именно тот номер телефона, который был использован для установки приложения", - отмечается в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Минздраве дали список "красных стран" и объяснили, кому придется проходить карантин после путешествий.

Напомним, что недавно появилась онлайн карта, которая показывает, какие страны открыты для украинцев и при каких условиях.