"Как я мог его оставить там?" Мужчина, спасший дворнягу от потопа в Киеве, объяснил свой поступок

Случай произошел неподалеку от станции метро "Академгородок". Там уличная собака попала в ловушку водяной стихии. Чтобы спастись, пес залез на плавающую пластину.

Случайный прохожий увидел животное в беде и поспешил ему на помощь. Он протолкал "плот" до места, где воды было меньше, а потом взял животное на руки и отнес в безопасное место.

Журналистам удалось разыскать героя, который и объяснил, почему вместо того, чтобы прятаться от дождя, решился спасать пса.

Мужчину зовут Виктор Олексенко, ему 57 лет и он работает охранником на строительстве. Год назад двое щенков попали на стройку, теперь Ника и Бармалей (тот самый пес), живут рядом с будкой охраны. Виктор говорит, что собаки помогают охранять объект.

На следующий день после потопа Бармалей все еще в шоке от пережитого. Виктор говорит, пес очень испугался, а сам он пробил ногу, спасая друга.

"Я его очень люблю, как я мог его оставить там. За ногу не боюсь, за собаку было боязно", - говорит спасатель.

Видео: Мужчина спас от ливня испуганную дворнягу (ТСН)

Смотрите ниже то самое видео, которое прославило мужчину.