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"Как я мог его оставить там?" Мужчина, спасший дворнягу от потопа в Киеве, объяснил свой поступок

Автор: Светлана Мащенко

Во время сильного ливня, который накрыл Киев 19-го июля, затопив две станции метро, нашелся и герой. Мужчина уже прославился в сети благодаря видео, где он спасает перепуганную дворнягу от потопа.

Кто этот герой и что известно о его поступке, сообщает ТСН.

Случай произошел неподалеку от станции метро "Академгородок". Там уличная собака попала в ловушку водяной стихии. Чтобы спастись, пес залез на плавающую пластину.

Случайный прохожий увидел животное в беде и поспешил ему на помощь. Он протолкал "плот" до места, где воды было меньше, а потом взял животное на руки и отнес в безопасное место.

Журналистам удалось разыскать героя, который и объяснил, почему вместо того, чтобы прятаться от дождя, решился спасать пса.

Мужчину зовут Виктор Олексенко, ему 57 лет и он работает охранником на строительстве. Год назад двое щенков попали на стройку, теперь Ника и Бармалей (тот самый пес), живут рядом с будкой охраны. Виктор говорит, что собаки помогают охранять объект.

На следующий день после потопа Бармалей все еще в шоке от пережитого. Виктор говорит, пес очень испугался, а сам он пробил ногу, спасая друга.

"Я его очень люблю, как я мог его оставить там. За ногу не боюсь, за собаку было боязно", - говорит спасатель.

Видео: Мужчина спас от ливня испуганную дворнягу (ТСН)

Смотрите ниже то самое видео, которое прославило мужчину.

Напомним, что сильный ливень два дня подряд накрывал Киев, что привело к затоплению станций метро. 19 июля залило "Берестейскую" и "Академгородок", а 20 июля - "Позняки".

Вечером 20-го июля от сильного ливня также пострадал Кропивницкий. Люди плавали среди улицы "кролем", а маршрутки оказались в ловушке с пассажирами внутри.

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ливень