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В Каховке мать отключилась во время прогулки с младенцем: была мертвецки пьяна

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Каховка, Херсонская область, Вторник 14 сентября 2021 16:51
В Каховке мать отключилась во время прогулки с младенцем: была мертвецки пьяна В Каховке горе-мать отключилась во время прогулки с младенцем (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Каховке посетители парка вызвали полицию из-за молодой матери, которая просто отключилась возле коляски с младенцем. По словам очевидцев, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В пресс-службе Национальной полиции Херсонской области рассказали детали инцидента.

В городском парке города Каховка прохожие заметили молодую маму с коляской, которая едва держалась на ногах. В какой-то момент женщина просто отключилась и на место происшествия вызвали полицию.

Патрульные обнаружили 18-летнюю маму с младенцем на руках в указанном месте, и она действительно была в состоянии сильного алкогольного опьянения. С малышкой все было в порядке, но позаботиться о ней или о самой себе молодая мама была не в состоянии. Как объяснила женщина, ей стало плохо.

Полицейские позвонили родственникам и за младенцем немедленно приехали отец и бабушка. Также на место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь, и врачи оказали женщине необходимую помощь.

"Врачи оказали девушке необходимую помощь, после чего она прояснила ситуацию. По ее словам, во время прогулки с двухмесячной дочкой она встретила знакомую, которая угостила ее водкой. После этого молодой матери стало плохо", - сообщили в полиции.

В отношении молодой матери полиция составила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также с ней провели профилактическую беседу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове заметили пьяную мать с ребенком, которая обматерила пенсионерку.

А также рассказывали о том, что в Одессе мама и папа дико воспитывали годовалого ребенка у всех на глазах.

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Патрульная служба
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