У Каховці мати відключилася під час прогулянки з немовлям: була п'яна, як чіп

У Каховці відвідувачі парку викликали поліцію через молоду матір, яка просто відключилася біля коляски з немовлям. За словами очевидців, жінка перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння.

У міському парку міста Каховка перехожі помітили молоду маму з коляскою, яка ледь трималася на ногах. У якийсь момент жінка просто відключилася і на місце події викликали поліцію.

Патрульні виявили 18-річну маму з немовлям на руках у вказаному місці, і вона дійсно була в стані сильного алкогольного сп'яніння. З малятком все було в порядку, але подбати про неї або про саму себе молода мама була не в змозі. Як пояснила жінка, їй стало погано.

Поліцейські зателефонували родичам і за немовлям негайно приїхали батько і бабуся. Також на місце події викликали швидку медичну допомогу, і лікарі надали жінці необхідну допомогу.

"Лікарі надали дівчині необхідну допомогу, після чого вона прояснила ситуацію. За її словами, під час прогулянки з двомісячною донькою вона зустріла знайому, яка пригостила її горілкою. Після цього молодій матері стало погано", - повідомили в поліції.

Відносно молодої матері поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків. Також з нею провели профілактичну бесіду.