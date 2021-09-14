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У Каховці мати відключилася під час прогулянки з немовлям: була п'яна, як чіп

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Каховка, Херсонська область, Вівторок 14 вересня 2021 16:51
У Каховці мати відключилася під час прогулянки з немовлям: була п'яна, як чіп У Каховці горе-мати відключилася під час прогулянки з немовлям (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Каховці відвідувачі парку викликали поліцію через молоду матір, яка просто відключилася біля коляски з немовлям. За словами очевидців, жінка перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння.

В пресслужбі Національній поліції Херсонської області розповіли деталі інциденту.

У міському парку міста Каховка перехожі помітили молоду маму з коляскою, яка ледь трималася на ногах. У якийсь момент жінка просто відключилася і на місце події викликали поліцію.

Патрульні виявили 18-річну маму з немовлям на руках у вказаному місці, і вона дійсно була в стані сильного алкогольного сп'яніння. З малятком все було в порядку, але подбати про неї або про саму себе молода мама була не в змозі. Як пояснила жінка, їй стало погано.

Поліцейські зателефонували родичам і за немовлям негайно приїхали батько і бабуся. Також на місце події викликали швидку медичну допомогу, і лікарі надали жінці необхідну допомогу.

"Лікарі надали дівчині необхідну допомогу, після чого вона прояснила ситуацію. За її словами, під час прогулянки з двомісячною донькою вона зустріла знайому, яка пригостила її горілкою. Після цього молодій матері стало погано", - повідомили в поліції.

Відносно молодої матері поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків. Також з нею провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові помітили п'яну матір з дитиною, яка обматюкала пенсіонерку.

А також розповідали про те, що в Одесі мама і тато дико виховували однорічну дитину у всіх на очах.

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Патрульна служба
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