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В Одессе на видео попало "воспитание" годовалого ребенка: папа и мама били по очереди

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Одесса, Среда 08 сентября 2021 11:15
В Одессе на видео попало "воспитание" годовалого ребенка: папа и мама били по очереди Коллаж РБК-Украина: Избиение ребенка в Одессе родителями попало на видео
Автор: Светлана Мащенко

В Одессе горе-родители решили повоспитывать маленького сына жесткими методами, но им не удалось это скрыть. Издевательства над малышом попали на видео скрытых камер и были слиты в сеть.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса сейчас.

Известно, что инцидент произошел в жилом массиве "Радужный" 4 сентября. Ребенку, с которым жестоко обращались родители, всего 1,8 лет.

Сначала перед входом в дом "воспитательной работой" занимался отец, он держал мальчика за руки, что-то ему кричал, дергал и бил. После того как семейство зашло в лифт, пришла очередь матери, которая прямо там продолжила бить мальчика.

В Одессе на видео попало &quot;воспитание&quot; годовалого ребенка: папа и мама били по очереди

Скриншот

Видео можно посмотреть по ссылке, осторожно оно содержит сцены насилия.

В местных СМИ сообщается, что информация была передана службе по делам детей Таировской ОТГ. Представители службы уже отреагировали на произошедшее.

Кроме того, уже написано заявление в полицию по факту жестокого обращения с ребенком.

Ранее мы писали про горе-мать, которая избила ногами ребенка в детской комнате в запорожском торгово-развлекательном центре. Позже выяснилось, что она - известный блогер.

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