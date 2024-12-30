Кагор можна пити чи ні? Відповідь сомельє вас здивує

Кагор або "церковне вино" став доволі популярним напоєм на свята. Однак, в магазинах є багато вин, які позиціонують кагорами. Яке вино вважається справжнім кагором і як самостійно вибрати хороший продукт?

На це питання відповів винний експерт Роман Ремеєв в інтерв'ю РБК-Україна.

Що означає кагор

Категорія "каор" - це історично французьке вино, яке є там до сьогодні.

Апелясьйон (юридично визнане і захищене географічне зазначення, що використовується для найменування місця вирощування винограду для вина, сиру, масла тощо, а також для географічно-брендованого маркування самих продуктів - ред.), який називається Каор, де роблять сухе червоне вино, вирощують сорт винограду Мальбек, який там називається "Кот" з додатком Мерло.

У нас кагор саме з певних історичних причин склався як категорія солодкого, насиченого, кріпленого вина. Воно не є поганим, але варто шукати в категорії кагорів щось якісніше і навпаки.

"Якщо ви йдете в магазин, берете пляшку за 50-80 гривень, розраховувати на те, що ви отримаєте якісний продукт, даремно. Якщо ви підвищуєте цінову категорію, розумієте, що є виробники, які намагаються зробити це ж вино більш якісно, то чом би й ні?" - додав сомельє.

За словами фахівця, є альтернатива з Молдови, яка називається "Пастораль". Певні українські виноробні роблять якісніші кагори. Тому казати, що пити солодке вино кріплене - це несмак, неправильно.

Сам винний експерт додав, що кагор взагалі не п'є.

До того ж зазвичай на Новий рік таке вино не купують.

З чим поєднувати кагор

Винний експерт радить поєднувати кагор з шоколадом і шоколадними десертами солодкою випічкою. Це можуть бути горішки та сухофрукти.

"Головне правило в таких історіях - це те, що вино повинно бути солодшим за десерт і тоді воно більш-менш нормально балансує", - підсумував Роман Ремеєв.

Тоді як популярний крабовий салат можна поєднувати з білим сухим вином з відносно високою кислотністю. Це може бути якісніше "Піно Гріджіо".

Смачний та теж доволі популярний новорічний десерт Наполеон можна поєднувати з солодкими мускатними винами півдня Італії.