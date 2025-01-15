Кадочникова виправдалася за мовний скандал: "Все життя говорила російською"

"Спогади про Сергія Параджанова, як і про фільм "Тіні забутих предків", досі викликають найглибші емоції. Я розгубилася... Так, у побуті й майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською", - зазначила артистка.

Втім, після 24 лютого 2022 року Кадочникова все ж змінила свою позицію і намагається говорити і на сцені, і в побуті українською.

"Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний театр Лесі Українки, моїх шанувальників, усю нашу країну. Україна - мій дім, і я нікуди не збираюся. Я перейшла на українську мову на сцені та намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося", - наголосила вона.

Що відомо про мовний скандал із Кадочниковою

9 січня 2025 року під час вручення премії імені Сергія Параджанова Національної спілки кінематографістів Лариса Кадочникова заговорила зі сцени російською. Це викликало суперечливу реакцію присутніх на церемонії в Будинку кіно і широкий резонанс у суспільстві після поширення відео з її виступу.

Присутні в залі попросили її перейти на українську, однак вона відповіла, що має право говорити будь-якою мовою, навіть англійською. Своє рішення вона пояснила тим, що "достатньо зробила для країни".

Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/LarysaKadochnikovA)

Хто така Лариса Кадочникова

Кадочникова народилася 1937 року в Москві. У 1961 році закінчила ВДІК.

У 1961-1964 роках грала в московському театрі "Современник", потім переїхала в Україну. З 1964 року - актриса Національного драматичного театру імені Лесі Українки, де зіграла понад 50 ролей.

У фільмографії Лариси Кадочникової - понад 40 ролей.

Найвідоміша - роль Марічки у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Також актриса захоплюється живописом, малює картини, відтворює на папері свої сни. Персональні виставки проходили в Києві, Москві, Німеччині, Швеції.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни РФ проти України акторка не захотіла евакуюватися з Києва і залишалася в столиці.

У свої 87 років вона продовжує грати на сцені театру.

Актриса в образі Марічки (кадр із "Тіні забутих предків")