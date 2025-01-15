Кадочникова оправдалась за языковой скандал: "Всю жизнь говорила на русском"

"Воспоминания о Сергее Параджанове, как и о фильме "Тени забытых предков", до сих пор вызывают самые глубокие эмоции. Я растерялась… Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала по-русски", - отметила артистка.

Впрочем, после 24 февраля 2022 года Кадочникова все же изменила свою позицию и старается говорить и на сцене, и в быту на украинском.

"Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну. Украина - мой дом, и я никуда не собираюсь. Я перешла на украинский язык на сцене и стараюсь, насколько это возможно, общаться на нем в жизни. Надеюсь, что мое искреннее обращение исчерпает произошедшее недоразумение", - подчеркнула она.

Что известно о языковом скандале с Кадочниковой

9 января 2025 года во время вручения премии имени Сергея Параджанова Национального союза кинематографистов Лариса Кадочникова заговорила со сцены на русском. Это вызвало противоречивую реакцию присутствующих на церемонии в Доме кино и широкий резонанс в обществе после распространения видео с ее выступления.

Присутствующие в зале попросили ее перейти на украинский, однако она ответила, что имеет право говорить на любом языке, даже английском. Свое решение она объяснила тем, что "достаточно сделала для страны".

Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/LarysaKadochnikovA)

Кто такая Лариса Кадочникова

Кадочникова родилась в 1937 году в Москве. В 1961 году окончила ВГИК.

В 1961-1964 годах играла в московском театре "Современник", затем переехала в Украину. С 1964 года - актриса Национального драматического театра имени Леси Украинки, где сыграла более 50 ролей.

В фильмографии Ларисы Кадочниковой - более 40 ролей.

Самая известная - роль Марички в фильме Сергея Параджанова "Тіні забутих предків".

Также актриса увлекается живописью, рисует картины, воспроизводит на бумаге свои сны. Персональные выставки проходили в Киеве, Москве, Германии, Швеции.

Отметим, что в начале полномасштабной войны РФ против Украины актриса не захотела эвакуироваться из Киева и оставалась в столице.

В свои 87 лет она продолжает играть на сцене театра.

Актриса в образе Марички (кадр из "Тіні забутих предків")