"Кадирівці" викрали українського хлопчика та сиділи з ним у чат-рулетці. Дитину впізнали (відео)

Що зображено на відео

Почувши вигук дитини, жінка підвела голову та почала розпитувати чоловіків, звідки вони. Однак "кадирівці" сказали, що не знають української. Натомість виявилося, що хлопчик її розуміє, адже став перекладати слова жінки на російську.

Після численних намагань дізнатися якусь інформацію військовослужбовці так і не повідомили, де перебувають разом із дитиною та з якого вона міста. Так само хлопчик не відповів, як його звати та звідки він родом, адже був наляканим.

На самому відео видно, що чоловіки сидять в кімнаті, одягнені у військову форму. На фоні чути інші невідомі голоси. Вони сміються та кажуть, що підуть "брати Київ".

Коли жінка сказала, що військові родом зі Ставрополя в Росії, вони припинили відеозв'язок.

Хлопчика вдалося ідентифікувати

У мережі почали активно шукати дитину та запевняли що на відео 8-річний Іван Малиновський, якого росіяни викрали в жовтні 2022 на Херсонщині.

Скриншот: missingchildren.org.ua

Проте це виявилася помилкова інформація.

"Ми ретельно перевірили інформацію, а також зв'язалися з мамою Івана, яка його розшукує. Жінка підтвердила, що на відео не її син, не Іван Малиновський!" - повідомили в Службі розшуку дітей "Магнолія".

Згодом стало відомо, що хлопчик проживає разом із батьками на непідконтрольній території України. За інформацією правоохоронців, вони живуть і працюють у ДНР. Припускають, що саме відео було зроблене з дозволу батьків.

Деталей про сім'ю та місце їхнього перебування не розголошують.