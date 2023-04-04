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"Кадыровцы" похитили украинского мальчика и сидели с ним в чат-рулетке. Ребенка узнали (видео)

Украинский мальчик с кадыровцами в чат-рулетке крикнул "Слава Украине" (скриншот с видео)
Автор: Юлия Гаюк

В сети появилось видео, где украинка натолкнулась на "кадыровцев" в чат-рулетке. Рядом с военными сидел маленький мальчик, вдруг выкрикнувший "Слава Украине".

Что известно о мальчике с видео - подробнее читайте в материале Styler.

Что изображено на видео

Услышав крик ребенка, женщина подняла голову и стала расспрашивать мужчин, откуда они. Однако "кадыровцы" сказали, что не знают украинского. Оказалось, что мальчик ее понимает, ведь стал переводить слова женщины на русский.

После многочисленных попыток узнать какую-либо информацию военнослужащие так и не сообщили, где находятся вместе с ребенком и из какого города. Так же мальчик не ответил, как его зовут и откуда он родом, поскольку был напуган.

На самом видео видно, что мужчины сидят в комнате, одетые в военную форму. На фоне слышны другие неизвестные голоса. Они смеются и говорят, что пойдут "брать Киев".

Когда женщина сказала, что военные родом из Ставрополя в России, они прекратили видеосвязь.

Мальчика удалось идентифицировать

В сети начали активно искать ребенка и уверяли, что на видео 8-летний Иван Малиновский, которого россияне похитили в октябре 2022 года в Херсонской области.

Скриншот: missingchildren.org.ua

Однако это оказалась ложная информация.

"Мы тщательно проверили информацию, а также связались с разыскивающей его мамой Ивана. Женщина подтвердила, что на видео не ее сын, не Иван Малиновский!" - сообщили в Службе розыска детей "Магнолия".

Позже стало известно, что мальчик проживает вместе с родителями на неподконтрольной территории Украины. По информации правоохранителей, они живут и работают в ДНР. Предполагается, что само видео было сделано с разрешения родителей.

Детали о семье и месте их пребывания не разглашаются.

Ранее мы рассказывали о священнике УПЦ МП, который ударил по голове 12-летнего ребенка.

Смотрите также трогательное видео, как в Украине встречали депортированных детей.

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