Качество образования в частных школах Украины: преимущества и недостатки

В Украине сейчас функционирует почти 15 тысяч школ, из них около 2% являются частными. Также с начала пандемии в частных дистанционных школах количество учеников стремительно возросло.
Об этом сообщает "Суспільне".
По словам эксперта по вопросам школьного образования и соучредитель общественной организации "Родительский контроль" и "Смарт Образование" Оксаны Макаренко, частных школ в Украине на сегодня немного.
Как она рассказала, их количество увеличилось в сфере дистанционного образования во время карантина. Макаренко отметила, что государственные школы не очень хорошо справились с онлайн-обучением.
Также большинство родителей считают, что обучение детей происходило плохо, из-за этого дети стали хуже учиться и снизились их оценки.
Кроме того, она добавила, что поскольку обучение не было должным образом организовано в государственных школах, то родители начали переводить детей в частные дистанционные школы.
Ведь там учителя имели лучшие методики обучения. Поэтому и частные дистанционные школы увеличились в 6 – 7 раз, как и количество родителей, которые перевели туда детей на дистанционное обучение.
Главным недостатком частных школ есть их высокая стоимость. Поэтому немногие родители могут себе позволить такое обучение. Ведь частные учебные заведения полностью арендуют здание и закупают учебники, и это все ложится на плечи родителей. Стоимость таких школ может достигать 20 – 30 тысяч гривен в месяц.
Однако, частные школы более приспособлены к ребенку и настроены на то, чтобы обеспечить лучшие условия для обучения.
Эксперт говорит, что это касается не только еды в столовой или безопасного пространства, но и методик обучения, возможность обеспечить большую плату учителям. Также такие школы обычно являются полного дня, что очень удобно родителям.
По ее словам, программы таких школ соответствуют государственным требованиям, а именно преподавание происходит "в атмосфере, где дети учатся с удовольствием".
Однако, лишь 4% детей заканчивают государственную школу здоровыми, остальные имеют нарушения в осанке, проблемы с желудком, нервные стрессовые нарушения, из-за того, что просто "пихают" в ребенка знания.
В Украине вся средняя школа направлена на то, чтобы ребенок поступил в учебное заведение. Но на самом деле среднее образование должно обеспечить детям "подготовку к жизни".
За это государственные школы старого образца направлены на передачу "каких-то абстрактных знаний, где ребенок перегружен сухими и ненужными фактами из разных предметов".
Однако, если сравнить детей из частных и государственных учреждений, то первые – более счастливы и обладают большим количеством жизненных навыков. Только ВНО лучше сдают ученики государственных школ, потому что часто ученики частных поступают в зарубежные вузы.
Специалист говорит, что высокие баллы ВНО не являются показателем успешности заведения, потому что на оценку может влиять большое количество различных факторов.
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