Качество образования в частных школах Украины: преимущества и недостатки

По словам эксперта по вопросам школьного образования и соучредитель общественной организации "Родительский контроль" и "Смарт Образование" Оксаны Макаренко, частных школ в Украине на сегодня немного.

Как она рассказала, их количество увеличилось в сфере дистанционного образования во время карантина. Макаренко отметила, что государственные школы не очень хорошо справились с онлайн-обучением.

Также большинство родителей считают, что обучение детей происходило плохо, из-за этого дети стали хуже учиться и снизились их оценки.

Кроме того, она добавила, что поскольку обучение не было должным образом организовано в государственных школах, то родители начали переводить детей в частные дистанционные школы.

Ведь там учителя имели лучшие методики обучения. Поэтому и частные дистанционные школы увеличились в 6 – 7 раз, как и количество родителей, которые перевели туда детей на дистанционное обучение.

Преимущества и недостатки частных школ

Главным недостатком частных школ есть их высокая стоимость. Поэтому немногие родители могут себе позволить такое обучение. Ведь частные учебные заведения полностью арендуют здание и закупают учебники, и это все ложится на плечи родителей. Стоимость таких школ может достигать 20 – 30 тысяч гривен в месяц.

Однако, частные школы более приспособлены к ребенку и настроены на то, чтобы обеспечить лучшие условия для обучения.

Эксперт говорит, что это касается не только еды в столовой или безопасного пространства, но и методик обучения, возможность обеспечить большую плату учителям. Также такие школы обычно являются полного дня, что очень удобно родителям.

По ее словам, программы таких школ соответствуют государственным требованиям, а именно преподавание происходит "в атмосфере, где дети учатся с удовольствием".

Недостатки государственных школ

Дети в государственных школах имеют по 22 предмета, плохой контент, старые учебники и не всегда качественное преподавание. Поэтому там их организм является перегруженным.

"Очевидно, что в 6 – 7 классах дети начинают терять интерес ",- замечает она. А это вместо этого приводит к напряженным отношениям и конфликтам между детьми и родителями.

Однако, лишь 4% детей заканчивают государственную школу здоровыми, остальные имеют нарушения в осанке, проблемы с желудком, нервные стрессовые нарушения, из-за того, что просто "пихают" в ребенка знания.

Поступление в вуз после частной школы

В Украине вся средняя школа направлена на то, чтобы ребенок поступил в учебное заведение. Но на самом деле среднее образование должно обеспечить детям "подготовку к жизни".

За это государственные школы старого образца направлены на передачу "каких-то абстрактных знаний, где ребенок перегружен сухими и ненужными фактами из разных предметов".

Однако, если сравнить детей из частных и государственных учреждений, то первые – более счастливы и обладают большим количеством жизненных навыков. Только ВНО лучше сдают ученики государственных школ, потому что часто ученики частных поступают в зарубежные вузы.

Специалист говорит, что высокие баллы ВНО не являются показателем успешности заведения, потому что на оценку может влиять большое количество различных факторов.