Якість освіти у приватних школах України: переваги та недоліки

За словами експерта з питань шкільної освіти та співзасновниця громадської організації "Батьківський контроль" і "Смарт Освіта" Оксани Макаренко, приватних шкіл в Україні на сьогодні небагато.

Як вона розповіла, їхня кількість збільшилася у сфері дистанційної освіти під час карантину. Макаренко зазначила, що державні школи не дуже добре впоралися з онлайн-навчанням.

Також більшість батьків вважають, що навчання дітей відбувалося погано, через це діти стали гірше вчитися та знизилися їхні оцінки.

Окрім того, вона додала, що оскільки навчання не було належним чином організовано в державних школах, то батьки почали переводити дітей до приватних дистанційних шкіл.

Адже там вчителі мали кращі методики навчання. Тому і приватні дистанційні школи збільшилися у 6 – 7 разів, як і кількість батьків, які перевели туди дітей на дистанційне навчання.

Переваги та недоліки приватних шкіл

Головним недоліком приватних шкіл є їх висока вартість. Тому небагато батьків можуть собі дозволити таке навчання. Адже приватні заклади освіти повністю орендують будівлю та закуповують підручники, і це все лягає на плечі батьків. Вартість таких шкіл може сягати 20 – 30 тисяч гривень на місяць.

Однак, приватні школи є більш пристосованими до дитини й налаштовані на те, щоб забезпечити кращі умови для навчання.

Експерт каже, що це стосується не тільки їжі в їдальні чи безпечного простору, а й методик навчання, можливість забезпечити більшу плату вчителям. Також такі школи зазвичай є повного дня, що дуже зручно батькам.

За її словами, програми таких шкіл відповідають державним вимогам, а саме викладання відбувається "в атмосфері, де діти вчаться із задоволенням".

Недоліки державних шкіл

Діти в державних школах мають по 22 предмети, поганий контент, старі підручники й не завжди якісне викладання. Тому там їх організм є перевантаженим.

"Очевидно, що в 6 – 7 класах діти починають втрачати інтерес ", – зауважує вона. А це натомість призводить до напружених стосунків і конфліктів між дітьми та батьками.

Однак, лише 4% дітей закінчують державну школу здоровими, решта мають порушення у поставі, проблеми зі шлунком, нервові стресові порушення, через те, що просто "пхають" в дитину знання.

Вступ до вишу після приватної школи

В Україні вся середня школа направлена на те, щоб дитина вступила до навчального закладу. Але насправді середня освіта має забезпечити дітям "підготовку до життя".

Через це державні школи старого зразка направлені на передачу "якихось абстрактних знань, де дитина перевантажена сухими й непотрібними фактами з різних предметів".

Однак, якщо порівняти дітей з приватних і державних закладів, то перші – більш щасливі й володіють більшою кількістю життєвих навичок. Але ЗНО краще здають учні державних шкіл, бо часто учні приватних вступають у закордонні виші.

Фахівець каже, що високі бали ЗНО не є показником успішності закладу, тому що на оцінку може впливати велика кількість різних факторів.