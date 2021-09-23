Кабмин утвердил платные дороги в Украине: кому и сколько придется выложить

С каких авто будут требовать плату?

Так, речь пока идет лишь о большегрузах - автомобилях массой от 12 тонн. Плату придется вносить за пользование дорогами государственного значения.

Для контроля на таких дорогах будет внедрена система радиочастотных меток идентификации, а рассчитаться можно будет в электронной системе.

Все средства, полученные от проезда таких авто, а также штрафы за неуплату предполагается направлять в Дорожный фонд.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что в Украине около 1,5 млн грузовых авто и это без учета машин с иностранной регистрацией. Эти большегрузы приводят к быстрому износу дорожного покрытия.

"Тысячи километров дорог в Украине строится за счет средств налогоплательщиков. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сколько придется заплатить за проезд?

Какой будет плата за проезд по украинским дорогам - пока неясно. Но в правительстве предполагается получить до 9 млрд гривен при среднем тарифе 1-3 грн/км. То есть за проезд 12-тонного грузовика от Киева до Одессы придется выложить 500-1500 грн.

За попытку избежать оплаты придется выложить штраф - 8500 грн за первый раз и 17000 грн за повторное нарушение.

Такую же сумму доведется заплатить, если на грузовик не будет установлен "маячок".

Предполагается, что первые платные дороги в Украине могут появиться уже в 2024-му году.