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Каблучка зі словом "мама". Дружина Бібера після пологів вразила ефектною прикрасою (фото)

Гейлі Бібер (Фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Любов Блажко

Гейлі Бібер, обраниця відомого канадського виконавця Джастіна Бібера, похвалилася ефектною прикрасою. Це сталося через два тижні після того, як вона вперше стала мамою.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про це детальніше.

Що показала Гейлі

Дівчина показала каблучку, на якій виднілося слово "мама". Відповідний кадр вона оприлюднила у своїх соцмережах. 

Дизайн кільця Isa Grutman Jewelry створений з 0, 21 карату діамантів у 4-каратному золоті, і вартість такого аксесуара складає майже 2000 доларів. Кільце було створене Ізабеллою Грутман, дружиною магната Девіда Грутмана, чиї коштовності також носять американська тенісистка Серена Вільямс та співачка Вікторія Бекхем.

Поряд з цією прикрасою, на іншому пальці Бібер також можна помітити ще одну - масивну каблучку, яка мала великий срібний діамант.

"Готова до осені", - підписала кадри 27-річна знаменита мама, похвалившись своїм коричневим манікюром.

Модель після пологів показала прикраси і манікюр (Фото: instagram.com/haileybieber) 

Що відомо про народження первістка пари та їхні стосунки

Джастін і Гейлі стали батьками наприкінці літа. 24 серпня вони повідомили, що в них народився син - Джек Блюз Бібер. Також закохані показали одне з перших зворушливих фото, зроблених у пологовому.

У закоханих народився син Джек Блюз (Фото: instagram.com/justinbieber)

Бібер і американська модель почали зустрічатися влітку 2018 року. Цікаво що раніше вони також мали романтичні зв'язки, проте тоді швидко розбіглися з неозвучених громадськості причин.

Возз'єднати своє спілкування зірки вирішили згодом, а вже у жовтні 2018 зіграли таємне весілля.

Джастін пізніше підтвердив факт одруження: він оприлюднив у своїх соцмережах романтичний кадр, який підписав словами "Моя дружина неймовірна".

У вересні 2019 року знаменитості зіграли ще одну весільну церемонію, влаштувавши затишне святкування в резиденції Montage Palmetto Bluff, що у штаті Південна Кароліна. На заході було були присутні близько 150 гостей.

Про свою вагітність Гейлі оголосила за кілька місяців до народження малюка.  Після цього подружжя ділилося у своїх блогах зворушливими сімейними кадрами, де дівчина з'являлася із кругленьким животиком.

Пара пішла під вінець у жовтні 2018 року (Фото: instagram.com/justinbieber)

Раніше Гейлі також показувала, як стильно поєднати шубу з сумкою від українського бренду.

А 77-річний Елтон Джон тим часом розповів про важку інфекцію, через яку втратив зір на одне око.

Для написання матеріалу були використані джерела: публікація Гейлі з її Instagram, видання Page Six.

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