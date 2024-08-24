Джастін Бібер вперше став батьком: співак розсекретив ім'я малюка та показав фото

Відомий канадський виконавець Джастін Бібер вперше став батьком. У нього та його обраниці Гейлі народився син.

Що про це відомо та як пара назвала малюка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Бібер став батьком

Радісну новину знаменитість оголосив у своїх соцмережах. Там він виклав щемливе фото, зроблене у пологовому. На знімку можна побачити крихітну ніжку, яку Гейлі тримає. У підписі пара одразу вирішила розсекретити ім'я малюка - його назвали Джек Блюз Бібер.

"Ласкаво просимо додому, Джек Блюз Бібер", - йдеться у підписі до кадру.

Перше фото малюка (Фото: instagram.com/justinbieber)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники з усього світу продовжують вітати закоханих з довгоочікуваним поповненням. Ось деякі їхні коментарі:

"Ми такі щасливі, вітаємо, Джастіне та Гейлі, ви обидва будете чудовими батьками, нехай Бог благословить вашу маленьку сім'ю. Ми вас любимо і підтримуємо завжди"

"Не можу, ця крихітна ніжка Джека Блюза"

"Вітаю! Мене переповнюють емоції! Люблю вас безмежно!"

"Нарешті! Не можу дочекатися зустрічі з ним".

Що відомо про стосунки Бібера та Гейлі

З американською моделлю та телезіркою співак почав зустрічатися влітку 2018 року. Перед цим вони також мали відносини, які тоді протривали недовгий період.

Пара відновила стосунки у 2018 році (Фото: instagram.com/justinbieber)

Закохані вирішили зіграти таємне весілля, про що громадськості стало відомо у жовтні того ж року. Джастін підтвердив цей факт наступного місяця, опублікувавши в Instagram фото з коханою та залишивши до нього такий підпис: "Моя дружина неймовірна". Одночасно з цим Гейлі змінила назву свого облікового запису в соцмережах на "Гейлі Бібер".

У закоханих народився син (Фото: instagram.com/justinbieber)

У вересні 2019 року пара повторила весільну церемонію та влаштувала масштабне святкування в резиденції Montage Palmetto Bluff, штат Південна Кароліна. На захід було запрошено близько 150 гостей. Джастін та Гейлі виголосили весільні клятви перед присутніми.

Про вагітність Гейлі оголосила кількома місяцями раніше. Вона ділилася у мережі кадрами з кругленьким животом, і її обранець на своїй сторінці також публікував зворушливий "вагітний" контент.