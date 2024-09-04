Кольцо со словом "мама". Жена Бибера после родов поразила эффектным украшением (фото)

Хейли Бибер, избранница известного канадского исполнителя Джастина Бибера, похвасталась эффектным украшением. Это произошло спустя две недели после того, как она впервые стала мамой.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этом подробнее.
Девушка показала кольцо, на котором виднелось слово "мама". Соответствующий кадр она обнародовала в своих соцсетях.
Дизайн кольца Isa Grutman Jewelry создан из 0,21 карата бриллиантов в 4-каратном золоте, и стоимость такого аксессуара составляет почти 2000 долларов. Кольцо было создано Изабеллой Грутман, женой магната Дэвида Грутмана, чьи драгоценности также носят американкая теннисистка Серена Уильямс и певица Виктория Бекхэм.
Наряду с этим украшением, на другом пальце Бибер также можно заметить еще одно - массивное кольцо, которое имело большой серебряный бриллиант.
"Готова к осени", - подписала кадры 27-летняя знаменитая мама, похваставшись своим коричневым маникюром.
Модель после родов показала украшения и маникюр (Фото: instagram.com/haileybieber)
Джастин и Хейли стали родителями в конце лета. 24 августа они сообщили, что у них родился сын - Джек Блюз Бибер. Также влюбленные показали одно из первых трогательных фото, сделанных в роддоме.
Бибер и американская модель начали встречаться летом 2018 года. Интересно, что ранее они также имели романтические связи, однако тогда быстро разбежались по неозвученным общественности причинам.
Воссоединить свое общение звезды решили позже, а уже в октябре 2018 года сыграли тайную свадьбу.
Джастин потом подтвердил факт женитьбы: он обнародовал в своих соцсетях романтический кадр, который подписал словами "Моя жена невероятная".
В сентябре 2019 года знаменитости сыграли еще одну свадебную церемонию, устроив уютное празднование в резиденции Montage Palmetto Bluff, штат Южная Каролина. На мероприятии присутствовало около 150 гостей.
О своей беременности Хейли объявила за несколько месяцев до рождения малыша. После этого супруги делились в своих блогах трогательными семейными кадрами, где девушка появлялась с кругленьким животиком.
Ранее Хейли также показывала, как стильно соединить шубу с сумкой от украинского бренда.
А 77-летний Элтон Джон в это время рассказал о тяжелой инфекции, из-за которой потерял зрение на один глаз.
Для написания материала были использованы источники: публикация Хейли из ее Instagram, издание Page Six.