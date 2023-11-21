"Кабіна досить тісна": український пілот Мунфіш розповів про навчання на F-16

Переваги F-16

F-16 Fighting Falcon - одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Створений спершу як денний винищувач для отримання переваги у повітрі, він з часом перетворився на всепогодний багатоцільовий літак.

За словами українського пілота, F-16 - "швейцарський армійський ніж". Він є ергономічним, більш досконалим (ніж радянські літаки) з точки зору авіоніки (електронних систем) й простим в управлінні та інтерфейсі.

Мунфіш пояснив, що програмне забезпечення на F-16 постійно вдосконалюється, тоді як на радянських МіГ-29 і Су-27 воно - з кінця 1980-х років, коли ці літаки розроблялися.

"У той період дрони існували лише в науково-фантастичних книгах... Тоді ніхто не вважав дрони серйозною загрозою, яку можна знищити винищувачами", - додав льотчик й зауважив, що F-16 - "дуже хороша зброя, яка може виконувати будь-яку місію".

За словами військовослужбовця, цей винищувач може:

забезпечувати повітряне прикриття наземних військ

атакувати наземні цілі ворога (включно з об'єктами матеріально-технічного забезпечення)

знищувати літаки противника

перехоплювати ракети тощо

Строк підготовки

На повноцінну підготовку пілота винищувача F-16 можуть знадобитися роки.

Проте українські військові льотчики проходять нині "прискорений" курс навчання. Їм для опанування цієї машини дається близько пів року.

"Ми мали б багато часу, щоб повністю вивчити реактивний літак, у мирний час. Однак у нас немає часу", - визнав Мунфіш.

Водночас він уточнив, що наявного часу цілком достатньо для того, щоб освоїти базові можливості F-16, необхідні Україні.

Наші пілоти й наземні екіпажі повинні пройти формальне навчання для керування реактивними літаками, аби якнайкраще працювати з ними, коли отримають таку нагоду (США зобов'язалися схвалити передачу Києву винищувачів четвертого покоління).

Формат навчання

Навчання на F-16 відрізняється від радянських літаків (як теорія, так і практика).

Мунфіш, який раніше був командиром ескадрильї винищувачів МіГ-29 радянської розробки, розповів, що вже "переїхав" із симулятора в кабіну справжнього винищувача.

Водночас льотчик зізнався, що до цього потрібно трохи звикнути, адже "кабіна пілота - доволі тісна".

"F-16 - дуже маневрений. Це заохочує пілотувати в агресивному стилі", - додав він.

На думку пілота, якби F-16 були передані Україні вже зараз, одним із головних завдань було б відбиття хвилі російських безпілотників і ракетних атак.

Необхідні навички

Під час відбору пілотів для навчання на довгоочікуваних літаках F-16 командування звертало увагу на низку основних критеріїв:

вік льотчика

його досвід

рівень знання англійської мови

Мунфіш уточнив, що вимоги щодо англійської - дуже високі.

Український військовий додав, що продовжує навчання на F-16 заради своїх побратимів (як полеглих у боях із ворогом, так і тих, що досі воюють за нашу свободу).

"Навіть якщо припустити, що війна закінчиться завтра, ми всі розуміємо, що це буде лише період очікування наступного раунду... Ми повинні створити належну повітряну потужність із західними реактивними літаками та ефективно навченим персоналом. Це буде найбільшим фактором стримування - щоб 24 лютого не повторилося", - підсумував він.