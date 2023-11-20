ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні створили спецструктуру для інтеграції літаків F-16. Що відомо

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 15:44
UA EN RU
В Україні створили спецструктуру для інтеграції літаків F-16. Що відомо Фото: в Україні створили спецструктуру для інтеграції літаків F-16 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

При Міноборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Вона, названа "Офіс-61", включає кілька етапів розгортання і кілька напрямків.

Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Прийняв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію "Офісу-61" - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України", - розповів він.

Два етапи

Генерал додав, що програмний "Офіс-61" матиме два етапи розгортання:

  • "Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року;
  • "Масштабування".

Основними напрямами роботи "Офісу-61" стануть:

  • підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);
  • всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;
  • відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;
  • підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
  • міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.

F-16 для України

22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

У Повітряних силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16
NEWS
Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку та його заступника
Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку та його заступника
DAILY
Шлях ветерана: виклики, стереотипи та перспективи
Руслана ВеличкоВ.о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Шлях ветерана: виклики, стереотипи та перспективи