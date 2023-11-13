ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський подякував президенту Румунії за відкриття центру підготовки пілотів F-16

Румунія, Понеділок 13 листопада 2023 20:24
UA EN RU
Зеленський подякував президенту Румунії за відкриття центру підготовки пілотів F-16 Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Відкриття в Румунії центру підготовки пілотів F-16 є важливим практичним внеском в авіаційну коаліцію. Там навчатимуть українські пілоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Наші домовленості з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом і прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте втілюються в життя", - йдеться в повідомленні.

Він подякував партнерам за допомогу.

За його словами, відкриття в Румунії центру підготовки пілотів F-16, на базі якого проходитимуть навчання наші льотчики, - це важливий практичний внесок в авіаційну коаліцію.

Навчальний центр для пілотів на F-16 в Румунії

Про те, що у Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів на F-16 стало відомо в липні 2023 року.

Пізніше ЗМІ повідомили, що, сьогодні, 13 листопада у Румунії відкрився Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що українські пілоти не розпочинають навчання на F-16 в Румунії. Центр, в якому мають проводитись заняття, ще будується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Румунія Війна в Україні
NEWS
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом