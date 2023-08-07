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Кабачки "як шашлики" на зиму. Крутий рецепт від народної кулінарки

Як приготувати кабачки "як шашлики" (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Кабачки чудово підходять для приготування консервованих салатів, які швидко і з апетитом з'їдаються довгою зимою.

Рецептом поділилася народна кулінарка Лілія Цвіт на YouTube.

Складники:

  • кабачки - 2 кг
  • цибуля - 3 шт.
  • часник - 1 голівка
  • олія - 50 мл
  • приправа до шашлику - 30 г
  • перець мелений - 1 ч. л.
  • сіль - 1 ст. л.
  • цукор - 2 ст. л.
  • оцет - 50 мл

Як приготувати смакоту

Наріжте кабачки тонкими кільцями (чистити не треба), перекладіть у велику миску, додайте олію і ретельно перемішайте.

Обсмажте до легкої скоринки на сковорідці (олію додатково лити не треба).

Наріжте цибулю тонкими півкільцями, часник натріть на тертці. Викладіть в миску з кабачками.

Додайте сіль, перець, приправу для шашликів та оцет.

Добре все перемішайте. Поставте кабачки під прес і залиште мінімум на 7 годин (на ніч).

Чисті банки наповніть кабачками і простерилізуйте протягом 15 хвилин (для банок 0, 5 літри). Закрутіть щільно кришками і переверніть до повного остигання.

Раніше ми писали, які огірки не можна ані консервувати, ані маринувати.

Також дізнайтеся, як приготувати "кабачкову ікру" як з магазину.

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