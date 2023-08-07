Кабачки "як шашлики" на зиму. Крутий рецепт від народної кулінарки

Кабачки чудово підходять для приготування консервованих салатів, які швидко і з апетитом з'їдаються довгою зимою.
Рецептом поділилася народна кулінарка Лілія Цвіт на YouTube.
Наріжте кабачки тонкими кільцями (чистити не треба), перекладіть у велику миску, додайте олію і ретельно перемішайте.
Обсмажте до легкої скоринки на сковорідці (олію додатково лити не треба).
Наріжте цибулю тонкими півкільцями, часник натріть на тертці. Викладіть в миску з кабачками.
Додайте сіль, перець, приправу для шашликів та оцет.
Добре все перемішайте. Поставте кабачки під прес і залиште мінімум на 7 годин (на ніч).
Чисті банки наповніть кабачками і простерилізуйте протягом 15 хвилин (для банок 0, 5 літри). Закрутіть щільно кришками і переверніть до повного остигання.
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