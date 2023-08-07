Кабачки "как шашлыки" на зиму. Крутой рецепт от народного кулинара

Кабачки отлично подходят для приготовления консервированных салатов, которые быстро и с аппетитом съедаются долгой зимой.
Рецептом поделилась народная кулинар Лилия Цвит на YouTube.
Нарежьте кабачки тонкими кольцами (чистить не надо), переложите в большую миску, добавьте растительное масло и тщательно перемешайте.
Обжарьте до легкой корочки на сковороде (масло дополнительно лить не следует).
Нарежьте лук тонкими полукольцами, чеснок натрите на терке. Выложите в миску с кабачками.
Добавьте соль, перец, приправу для шашлыков и уксус.
Хорошо перемешайте все. Поставьте кабачки под пресс и оставьте минимум на 7 часов (на ночь).
Чистые банки наполните кабачками и простерилизуйте в течение 15 минут (для банок 0,5 литра). Закрутите плотно крышками и переверните до полного остывания.
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