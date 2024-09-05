Яка зубна паста є найкращою для ваших зубів: думка стоматологів

Якою зубною пастою найкраще користуватися і яку використовують стоматологи?

Стоматолог з Нью-Йорка Тріша Куорті та парадонтолог Девід Окано відповіли на це питання.

Зубна паста має важливі переваги для здоров’я ротової порожнини, але лише механічна дія зубної щітки видалить накопичення нальоту, липкої біоплівки бактерій на зубах, кажуть експерти.

Зубний наліт містить багато мікробів, які призводять до карієсу та пародонтозу. Але стоматологи все ж рекомендують використовувати зубну пасту з фтором, щоб знизити ризик карієсу.

Види зубної пасти

Зубна паста з фтором

Згідно з даними Національного інституту здоров’я, фтор - це мінерал, який запобігає або усуває карієс і стимулює формування нової кістки.

"Фтор робить зуби міцнішими. Я весь час кажу своїм пацієнтам, що їм потрібна зубна паста з фтором", - каже Тріша Куорті.

Вона також рекомендує рідину для полоскання рота з фтором, оскільки рідина змиває всі поверхні зубів.

Фторид випускається в різних формах, таких як фторид натрію, але фторид олова може мати додаткові переваги проти бактерій, які призводять до пародонтозу.

Зубна паста без фтору

Зубна паста без фтору не містить мінералу. Кворті каже, що немає сенсу використовувати цей варіант.

"Переваги фтору настільки великі, що я завжди рекомендую, якщо це взагалі можливо, використовувати зубну пасту з фтором", - додає Окано.

Зубна паста з харчовою содою

Харчова сода природно лужна, тобто має рН вище 7. Теорія полягає в тому, що вона нейтралізує кислоти, які призводять до карієсу. Вона абразивна, тому може видалити плями, але також може пошкодити емаль, твердий зовнішній шар зуба, застерігають експерти.

Зубна паста для чутливих зубів

Ця зубна паста містить нітрат калію та інші інгредієнти, які зменшують нервову передачу від зуба до мозку. Це зменшує різкий біль, який люди можуть відчувати, коли вони оголюють коріння ясен і їдять щось холодне, гаряче, солодке або кисле.

Може знадобитися кілька тижнів, щоб відчути різницю, і зубну пасту можна використовувати нескінченно довго, відзначають обидва стоматологи.

Відбілююча зубна паста

Це зубна паста, яка містить засоби, які вам знадобляться, коли ви хочете видалити плями на зовнішній стороні зубів від кави чи вина. Вона може бути абразивною.

Вугільна зубна паста є одним з варіантів відбілювання, але обидва стоматологи стурбовані її абразивністю та впливом на зубну емаль.

Зубна паста для контролю зубного каменю

Цей варіант має хімічний агент, який перешкоджає утворенню зубного каменю або затверділого нальоту.

Зубна паста для захисту емалі

Він містить інгредієнти, які поглинаються поверхневим шаром зуба, роблячи його твердішим і, отже, менш сприйнятливим до карієсу.

Звичайна зубна паста з фтором також зміцнить поверхню, але цей варіант має ще більше хімічних речовин для цієї мети.

Натуральна зубна паста

Ймовірно, вона не матиме штучних ароматизаторів, барвників чи консервантів.

"Мені подобається все натуральне, якщо воно містить фтор", - каже Кворті.